СКМ покупает 25% акций компании «Нефтегаздобыча»

Компания СКМ, управляющая компания крупнейшей финансово-промышленной группы Украины «Систем Кэпитал Менеджмент», принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову, достигла принципиальной договоренности о покупке 25%-ного пакета акций Частного акционерного общества «Нефтегаздобыча», говорится в сообщении компании, размещенном на корпоративном сайте.

Детали сделки не сообщаются. Вместе с тем, генеральный директор компании СКМ Олег Попов так прокомментировал факт покупки: «Группа СКМ – один из крупнейших потребителей природного газа в стране. Объемы нашего ежегодного потребления превышают 6 млрд. кубометров. Поэтому мы заинтересованы в приобретении газодобывающей компании в Украине и в дальнейших инвестициях в ее развитие».

По словам О.Попова, СКМ вместе с другими акционерами будет работать над тем, чтобы «Нефтегаздобыча» в перспективе как минимум удвоила объем добычи, который сегодня составляет 700 млн. кубометров в год. «Это не только позволит нам, как инвестору, контролировать одну из самых больших статей расходов наших промышленных активов, но и поможет стране снизить зависимость от импорта газа – сделать шаг в сторону энергонезависимости», - отметил О.Попов.

Покупку пакета акций уже прокомментировал народный депутат Нестор Шуфрич, являющийся, по информации СМИ, одним из акционеров «Нефтегаздобычи». Парламентарий, в частности, отметил: «Я рад вхождению в предприятие «Нефтегаздобыча» компании Рината Ахметова. С Ринатом Леонидовичем меня связывают давние товарищеские отношения. Его деловая репутация дает мне уверенность в развитии нашей компании и усилении энергетической независимости Украины».

Справка УНИАН. Компания СКМ - профессиональный инвестор, управляющая компания крупнейшей финансово-промышленной группы Украины СКМ, деятельность которой сконцентрирована в горно-металлургической, энергетической, финансовой сферах бизнеса, а также в телекоммуникациях, медиа-бизнесе, недвижимости, розничной торговле, глинодобыче, торговле нефтепродуктами, сельском хозяйстве, торговле медикаментами, машиностроении и транспортном бизнесе.

В Группу СКМ входят компании Метинвест и ДТЭК, Первый Украинский Международный Банк и Ренессанс-Капитал, АСКА и АСКА-Жизнь, телекоммуникационная группа Vega, Медиа Группа «Украина» и издательский холдинг «Сегодня Мультимедиа», ЭСТА Холдинг (недвижимость), Украинский Ритейл (розничная торговля), UMG (добыча глин), Параллель (оператор рынка нефтепродуктов), HarvEast (сельское хозяйство), Украинский Аптечный Холдинг, машиностроительный холдинг «Горные машины», транспортный холдинг «Портинвест».

Компания "Нефтегаздобыча" – частное предприятие, добывающее газ в Украине. По информации украинских СМИ, крупными акционерами предприятия являются народные депутаты Нестор Шуфрич и Николай Рудьковский, представляющие Партию регионов. Известно также, что в 2012 г. компания добыла 645,227 млн куб м газа, что на 16.6% меньше, чем в 2011 г.