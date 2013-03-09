Вице-президент Венесуэлы встретился с руководителем "Роснефти"

Вице-президент Венесуэлы Николас Мадуро встретился с руководителем российской компании "Роснефть" Игорем Сечиным, прибывшим в Каракас на официальные мероприятия по прощанию с президентом Венесуэлы Уго Чавесом, сообщило венесуэльское агентство AVN, передает РИА «Новости».

Как отмечает агентство, эта встреча свидетельствует о том, что российские власти оказывают поддержку "политическому лидерству президента Уго Чавеса", и является подтверждением "прогресса, который служит укреплению сотрудничества между двумя странами".

Во встрече также приняли участие генпрокур Венесуэлы Силия Флорес, министр нефти и горнорудной промышленности страны Рафаэль Рамирес, а также глава МИД Венесуэлы Элиас Хауа.

На официальных мероприятиях по прощанию с Чавесом, Россию представляли председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр иностранных дел Сергей Лавров, руководитель компании "Роснефть" Игорь Сечин, другие официальные лица.

Всего в официальной церемонии прощания с Чавесом приняли участие представители 54 государств. Лидер Венесуэлы скончался во вторник (в ночь на среду по московскому времени) в возрасте 58 лет в военном госпитале Каракаса. Он боролся с онкологическим заболеванием, которое было выявлено у него в середине 2011 года.

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