Еврокомиссия одобрила сделку по слиянию ТНК-ВР и "Роснефти"

Европейская комиссия одобрила сделку по слиянию крупнейшей российской нефтяной компании ОАО "НК "Роснефть" с ТНК-ВР, и не видит угрозы для конкуренции в Европе, сообщается в пресс-релизе ЕК, передает РИА «Новости».

"Комиссия тщательно проанализировала возможные последствия от сделки. Как и в случае со всеми госкомпаниями, ЕК интересовало, действует ли "Роснефть" независимо от государства или власти все же оказывают определенное влияние на компании в (нефтегазовом - ред.) секторе", - отмечается в релизе.

По итогам проведенных проверок ЕК пришла к выводу, что объединенная компания не утратит крупных конкурентов в лице других игроков рынка, а покупатели по-прежнему будут иметь возможность выбирать поставщиков и способы доставки нефти.

"В итоге Еврокомиссия заключила, что слияние не приведет к нарушениям конкуренции в Европейской экономической зоне или какой-либо из ее частей", - добавляется в документе.

В настоящее время у "Роснефти" есть договоренности о покупке 100% российско-британской ТНК-ВР за 45,1 миллиарда долларов денежных средств и 12,84% ее акций. BP продает "Роснефти" свою долю в ТНК-ВР за 17,1 миллиарда долларов и 12,84% акций госкомпании, AAR - за денежные средства в размере 28 миллиардов долларов. При этом ВР и AAR уже получили по 700 миллионов долларов в виде дивидендов от ТНК-ВР. Договор купли-продажи с ВР был подписан 22 ноября, с AAR - 12 декабря 2012 года. "Роснефть" и ТНК-ВР уже начали процесс интеграции, который может занять около года.