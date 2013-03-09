Украина и Россия почти договорились об аренде ГТС

В самое ближайшее время Киев и Москва могут договориться о создании двустороннего совместного предприятия, которому в аренду будет сдана газотранспортная система, а Украина в ответ получит снижение цены на заз до 260 долларов за тысячу кубометров.

Об этом говорится в статье «Баланс недели» на сайте «УНИАН экономика».

«УНИАН располагает информацией, что Виктор Янукович и Владимир Путин фактически договорились о создании двустороннего СП по управлению украинской ГТС. Причем со стороны РФ в СП будет участвовать именно “Газпром”, а не какая-то его дочерняя компания. Россия категорически против трехстороннего варианта с участием ЕС, поскольку ей не подходят условия третьего энергопакета. Решение о создании двустороннего СП, или, по крайней мере, информация об окончательной договоренности о его создании, может появиться в самое ближайшее время», - говорится в статье.

При этом, по данным УНИАН, для разрешения вопроса за основу будет взята схема, которую президенты могли бы окончательно согласовать еще 18 декабря 2012 года в ходе так и не состоявшейся встречи.

Суть ее заключается в том, что в ответ на согласие создать двустороннее СП, которому ГТС передается в аренду, Украина получает существенное снижение цены на газ.

«Вариантом, который Россия хотела предложить в декабре, предусматривалось, что снижение цены могло произойти уже с 1 января 2013 года. В ответ Украина должна была дать гарантии, что к 1 июня обеспечит юридическую возможность сдачи ГТС в аренду. Такой вариант к 18 декабря прошлого года был согласован обеими сторонами. Однако, по информации источника, достижению окончательной договоренности помешало новое условие РФ, по которому Украина будет обязана гарантировать возмещение разницы в цене, если не обеспечит юридическую основу для сдачи в аренду ГТС», - говорится в статье.

На сегодняшний день, отмечается в публикации, все спорные моменты в переговорах по ГТС сняты. Размер новой цены газа при решении вопроса об аренде на сегодня остается прежним – 260 долларов.

В ближайшее время, по информации УНИАН, переговорный процесс по теме создания СП активизируется.

«Есть основания ожидать, что в ближайшие дни, возможно, даже на следующей недели ситуация определится окончательно», - отмечается в статье.

Также, по информации УНИАН, Киев и Москва на сегодняшний день окончательно и четко разделили "газовые" вопросы и вопросы экономического сотрудничества в других сферах, в том числе тему отношений “Украина-Таможенный союз”.