Болгария отказалась от строительства нефтепровода с Россией

Парламент Болгарии решил отменить соглашение о строительстве в стране транзитного нефтепровода для российской нефти, сообщает Радио «Свобода».

Согласно сообщению, таким образом парламентарии поддержали принято более года назад решение правительства Болгарии об отказе от участия в проекте строительства 280-километрового трансбалканского нефтепровода, который должен транспортировать нефть из России с болгарского порта Бургас до Александруполиса на севере Греции.

Правительство Болгарии заявляет, что финансовые условия соглашения, заключенного в 2007 году, невозможно выполнить при современной экономической ситуации. В конце позапрошлого года он предложил России и Греции тоже отказаться от того соглашения, предупредив, что через год Болгария все равно выйдет из нее в одностороннем порядке.