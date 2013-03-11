В Кабмин обратились с иском, требуя расторжения контрактов с «Газпромом»

Директор юридической компании Lions Litigate Станислав Батрин обратился с иском в Кабинет министров Украины и Фонд государственного имущества Украины о признании недействительными контрактов на поставку газа, заключенных 19 января 2009 года между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины».

Как говорится в переданном УНИАН сообщении юридической компании, иск был подан 6 марта.

В частности, юрист требует обязать Кабмин созвать внеочередное собрание акционеров «Нафтогаза Украины», включив в повестку дня вопрос о расторжении (или признании недействительными) газовых контрактов от 2009 года.

По словам С.Батрина, только по результатам принятия решения руководящим органом НАК «Нафтогаз Украины», этот субъект хозяйствования вправе обратиться в Арбитражный институт Торговой палаты города Стокгольм по поводу расторжения или признания недействительными контрактов на поставку газа. Аналогично, только НАК «Нафтогаз Украины» может стать инициатором и стороной переговоров с контрагентом ОАО «Газпром» в вопросах о внесении изменений в действующий контракт.

Директор Lions Litigate подчеркнул, что переговоры между президентами двух стран относительно цены на газ является прямым свидетельством вмешательства органов государственной власти в деятельность самостоятельных субъектов хозяйствования.

«Газовые соглашения от 19.01.2009 г., заключенные не между государствами «Украина» и «Россия», а между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», как самостоятельными хозяйствующими субъектами. Все решения со стороны НАК «Нафтогаз Украины» должны приниматься органом управления этой компании, а не субъектом властных полномочий. Это также значит, что если Президент Украины самостоятельно решает вопрос об инициировании пересмотра газовых соглашений, то он превышает властные полномочия с последствиями, наподобие последствиям по делу Тимошенко», - подчеркивается в сообщении.

С.Батрин отметил, что приговором Печерского районного суда Киева по делу против экс-премьер-министра Юлии Тимошенко №1-657/11 от 11 октября 2011 года было установлено, что подписание и выполнение газовых контрактов нанесло государству ущерб на 194,6 млн. долларов, или 1,5 млрд грн.

Также он напомнил, что «Газпром» выставил «Нафтогазу» требование уплатить 7 млрд долл. за недобор газа, который Украина не получала в 2012 году.

По мнению юриста, начиная с даты вступления в силу приговором Печерского суда Киева по делу Ю.Тимошенко, «субъекты властных полномочий противоправно не решили вопрос о пересмотре газовых контрактов, об их расторжении или обращении в суд с требованием о признании их недействительными».

«Тем самым, действия органов государственной власти являются противоправными и не направленными на защиту интересов государства и народа Украины, вопреки требованиям Конституции. Фактически, орган государственной власти, имея средства к инициированию вопроса о признании соглашений недействительными, безосновательно и не мотивировано, не совершал зависящие от него меры по защите интересов государства», - подчеркнул директор Lions Litigate.