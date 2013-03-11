Нефть дешевеет на новостях из Саудовской Аравии и КНР

На мировых торгах в понедельник, 11 марта, цены на нефть снижаются на фоне сообщений об увеличении объемов добычи сырья Саудовской Аравией и слабых статданных из КНР.

Так, цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже снизилась на 0,4 доллара, или на 0,36% - до 110,45 доллара за баррель.

Стоимость апрельских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 0,23 доллара, или на 0,25% - до 91,73 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Саудовская Аравия в феврале нарастила объем производства нефти на 100 тысяч баррелей в день - до 9,15 миллиона баррелей.

Статданные по промышленному производству второго крупнейшего потребителя "черного золота" - Китая - оказались хуже прогнозов аналитиков, что усиливает опасения относительно переизбытка сырья на рынке. 9 марта стало известно, что в прошлом месяце промпроизводство в КНР выросло на 9,9%, хотя аналитики ожидали роста на 10,6%.