Глава греческого агентства приватизации подал в отставку. Грозит пожизненное заключение

Глава греческого государственного агентства приватизации Hellenic Republic Asset Development Fund Такис Атанасопулос подал в отставку после нескольких месяцев работы. В конце прошлой недели прокуратура обвинила его в том, что его действия на предыдущем посту — руководителя энергетической госкомпании Public Power Corporation — нанесли ущерб бюджету страны на 100 млн евро, передает Газета.RU со ссылкой на The Wall Street Journal.

Если Атанасопулос будет признан виновным, ему будет грозить пожизненное заключение, отмечают в газете.

Сам Атанасопулос заявил, что принял решение об отставке, чтобы расследование дела не помешало реализации государственной программы приватизации, которая в ближайшие два месяца должна принести государству около 2 млрд евро - речь идет, среди прочего, о приватизации принадлежащих государству естественной газовой монополии DEPA и ее «дочки» - оператора газовой сети Desfa.

Как сообщалось ранее, в число пяти претендентов на приватизацию DEPA вошли «Газпром» и еще одна российская компания - «Негуснефть» из группы «Синтез».