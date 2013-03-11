«Донбассэнерго» намерено привлечь у двух банков кредиты на 225 млн грн

Одна из крупнейших в Украине государственных энергоснабжающих компаний «Донбассэнерго» намерена привлечь у «Мегабанка» (г. Харьков) и «Укргазбанка» (г. Киев) кредиты на общую сумму 225 млн грн.

Об этом говорится в сообщении компании «Донбассэнерго», опубликованном на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, у «Мегабанка» компания возьмет кредит на 100 млн грн, а в «Укргазбанке» - на 125 млн грн. Оба - сроком на один год.

Конечная дата подписания соглашения - 5 апреля 2013 года.

Как ранее сообщал УНИАН, в конце февраля 2013 года Кабинет министров Украины разрешил продажу 60,77% акций одной из крупнейших в Украине энергоснабжающих компаний – «Донбассэнерго».

Приватизационный конкурс планируется провести в апреле текущего года, при этом 25% акций «Донбассэнерго» останутся в государственной собственности.

На данный момент 85,77% акций компании «Донбассэнерго», принадлежащих государству, находятся в управлении НАК «Энергетическая компания Украины».

«Донбассэнерго» в 2012 году, по предварительным данным, получила по международным стандартам финансовой отчетности (МФСО) чистую прибыль в размере 30,975 млн грн против 27,53 млн грн чистого убытка годом ранее.

«Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.

Справка УНИАН. ПАО «Мегабанк» работает на рынке банковских услуг с 1990 года.

В состав акционеров «Мегабанка» входят Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Немецкий государственный банк (KfW) и Международная финансовая корпорация (IFC).

«Укргазбанк» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 января 2013 года активы банка составляли 21,0 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 8,68 млрд грн, обязательства – 17,18 млрд грн, средства клиентов – 7,02 млрд грн, собственный капитал – 3,81 млрд грн, уставный капитал – 10 млрд грн.

В 2012 году банк получил прибыль в размере 1,1 млрд грн.

93% акций банка находятся в собственности государства в лице Министерства финансов Украины.

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