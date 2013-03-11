Тунис допустил украинскую YNG Exploration к поиску нефти

Власти Туниса выдали разрешение малоизвестной украинской нефтегазовой компании YNG Exploration на разведку месторождений нефти на юге страны, сообщает The North Africa Post.

«Разрешение дает право компании на разведку месторождения нефти площадью 988 кв. км в районе Татуина на юге страны», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, компания будет проводить сейсмические исследования и сможет приступить к бурению двух разведочных скважин в течение пяти лет по ориентировочной цене в 21 млн долл.

По условиям контракта, подписанного украинской YNG Exploration Ltd и тунисской Enterprise Tunisienne d’Activites Petrolieres (ЕТАР), украинская сторона профинансирует разведывательный этап, сроки которого на данный момент уточняются. В случае положительного результата на этапе разведывательных работ, Тунис сможет участвовать в добыче на условиях 50%.

Справка УНИАН. Тунис является одной из стран Северной Африки, обладающей углеводородными ресурсами, но они очень ограничены по сравнению с Ливией и Алжиром. В стране начаты исследования по повышению производства энергоносителей, в частности, за счет использования потенциальных месторождений сланцевого газа.

Инвесторы, однако, до сих пор не решаются отправиться в страну из-за сложившейся нестабильности.

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