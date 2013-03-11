Польская KOV начала бурение шестой скважины на Ольговском месторождении в Украине

Варшава. Польская Kulczyk oil ventures (KOV) приступила к бурению шестой скважины на крупнейшем в Украине месторождении, где компания ведет разработку, - Ольговском (Луганская обл.), планируя завершить работы на этой скважине за приблизительно 70 дней.

Согласно сообщению компании, которая ведет добычу в Украине через фирму "КУБ-Газ", скважину планируется пробурить на глубину 3,2 км.

Вице-глава KOV Якуб Корчак отметил, что компания от начала работы на украинском рынке концентрировала свои усилия на разработке Ольговского месторождение, которое считает самым перспективным из четырех, лицензиями на которые владеет "КУБ-Газ".

Он напомнил, что за неполные три года компания подключила к коммерческой добыче на этом месторождении пять скважин, высказав надежду, что шестая скважина также позволит увеличить добычу.

По данным KOV, в феврале среднесуточная добыча на Ольговском месторождении составляла 323,4 тыс. кубометров газа - это около 42% производства на всех украинских месторождениях компании.

Как сообщал УНИАН, с момента приобретения украинского актива летом 2010 года KOV, которая владеет 70% "КУБ-Газа", провела 12 пробный бурений, подключив к коммерческой добыче 8 скважин.

В конце прошлого года представители KOV заявляли о планах увеличить добычу в Украине за 3 года, по крайней мере, вдвое - до 1,4 млн кубометров газа в сутки.

Справка УНИАН. Крупнейшим акционером созданной в 2008 году и публичной с мая 2010 года компании Kulczyk Oil Ventures является самый богатый гражданин Польши Ян Кульчик, состояние которого Forbes, по последним данным, оценивал в около 3,6 млрд долл.

KOV, которая, кроме Украины, реализует проекты в Брунее и Сирии, где еще не ведет добычу, на конец сентября 2012 года оценивала стоимость своих активов в Украине в 125,9 млн долл. по сравнению со стоимостью всех активов в 172,4 млн долл.

Капитализация KOV в ходе сегодняшних торгов на Варшавской бирже составляла более 210 млн долл.

Основными активами «КУБ-Газа» являются четыре газоконденсатных участка, сосредоточенных в Днепровско-Донецком бассейне: Ольговское, Макеевское, Крутогоровское и Вергунское месторождения.