«Укргидроэнерго» за январь-февраль увеличило производство электроэнергии на 58%

Оператор украинских гидроэлектростанций госкомпания «Укргидроэнерго» в январе-феврале 2013 года произвела 1,243 млрд кВт/ч электроэнергии, что на 58% больше, чем за аналогичный период 2012 года, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Согласно сообщению, в феврале 2013 года компания увеличила производство электроэнергии на 71,3% по сравнению с февралем 2012 года - до 0,581 млрд кВт/ч.

При этом компания отметила, что производство электроэнергии гидроэлектростанциями зависит от уровня воды в реках Днепр и Днестр.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году компания «Укргидроэнерго» увеличила производство электроэнергии на 1,1% по сравнению с 2011 годом - до 110,985 млрд кВт/ч.

Справка УНИАН. ПАО «Укргидроэнерго» создано в начале 2004 года путем объединения государственной акционерной гидроэнергетической компании «Днепргидроэнерго» и государственной акционерной энергогенерирующей компании «Днестргидроэнерго». Общая установленная мощность девяти гидроэлектростанций, которые эксплуатирует компания, составляет 5007,6 МВт.

100% акций «Укргидроэнерго» принадлежат государству в лице НАК «Энергетическая компания Украины».

«Укргидроэнерго» в 2012 году увеличило чистую прибыль в 3 раза по сравнению с 2011 годом – до 995,038 млн грн.