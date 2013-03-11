Компания ЛИНИК за год получила 996,5 млн грн убытка

«Лисичанская нефтяная инвестиционная компания» (ЛИНИК, Лисичанский нефтеперерабатывающий завод) в 2012 году получила чистый убыток в размере 996,5 млн грн по сравнению с чистой прибылью в 110,7 млн грн в 2011 году, говорится в финансовом отчете компании.

По итогам 2012 года стоимость активов предприятия сократилась в 1,8 раза — до 2,7 млрд грн.

Согласно сообщению, дебиторская задолженность компании в 2012 году также уменьшилась — почти в 2,5 раза — до 500,2 млн грн.

Долгосрочные обязательства компании в 2012 году увеличились более чем в 8 раз - до почти 2 млрд грн. Текущие обязательства сократились до 185,2 млрд грн с 3,5 млрд грн в 2011 году.

Как сообщал УНИАН, в марте 2012 года в связи с убыточностью нефтепереработки в Украине менеджмент ТНК-ВР (в состав которого входит Лисичанский НПЗ) принял решение приостановить поставки сырья на этот НПЗ, остановив предприятие на внеплановый ремонт.

С осени прошлого года российско-британская ТНК-ВР вела переговоры с несколькими претендентами о продаже Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

На данный момент на НПЗ проходят ремонтные работы в ожидании итогов международного аудита, который поставит точку в вопросе собственности на предприятие.

Лисичанский НПЗ является вторым по мощности нефтеперерабатывающим заводом в Украине, способным перерабатывать 16 млн тонн нефти в год.