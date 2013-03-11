ДТЭК в 2012 году увеличил прибыль на 68%

Крупнейший частный украинский энергетический холдинг ДТЭК, контролируемый бизнесменом Ринатом Ахметовым, в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличил чистую консолидированную прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 68% - до 5,9 млрд грн, говорится в финансовом отчете компании.

Согласно документу, консолидированная выручка компании в 2012 году удвоилась — до 82,6 млрд грн с 39,6 млрд грн в 2011 году.

Также в сообщении отмечается, что ДТЭК в 2012 году увеличил прибыль до вычета налогов (EBIDTA) по сравнению с 2011 годом до 16,9 млрд грн с 10,3 млрд грн, или на 64,7%.

В 2012 году доля продаж угля составила 8,5% (против 43,8% в 2011 году) от консолидированной выручки, доля оптовой продажи электроэнергии 37,2% (против 26,2% в 2011году), розничной продажи электроэнергии - 44,6% (против 29,0% в 2011 году), а продажи тепловой энергии - 9,6% (против 0% в 2011 году).

Как ранее сообщал УНИАН, ДТЭК в 2012 году увеличил добычу угля на 65,3% – до 39,693 млн тонн с 24,001 млн тонн в 2011 году, а производство электроэнергии на 55,8% до 51,383 млрд кВт/ч - с 32,98 млрд кВт/ч в 2011 году.

ДТЭК намерен вложить до конца 2018 года 23,3 млрд грн в модернизацию тепловых электростанций.

Модернизация пройдет на всех девяти ТЭС, входящих в состав «ДТЭК Западэнерго», «ДТЭК Востокэнерго» и «ДТЭК Днепроэнерго».

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент».

Компания СКМ - профессиональный инвестор, управляющая компания крупнейшей финансово-промышленной группы Украины СКМ, деятельность которой сконцентрирована в горно-металлургической, энергетической, финансовой сферах бизнеса, а также в телекоммуникациях, медиа-бизнесе, недвижимости, розничной торговле, глинодобыче, торговле нефтепродуктами, сельском хозяйстве, торговле медикаментами, машиностроении и транспортном бизнесе.

В Группу СКМ входят компании Метинвест и ДТЭК, Первый Украинский Международный Банк и Ренессанс-Капитал, АСКА и АСКА-Жизнь, телекоммуникационная группа Vega, Медиа Группа «Украина» и издательский холдинг «Сегодня Мультимедиа», ЭСТА Холдинг (недвижимость), Украинский Ритейл (розничная торговля), UMG (добыча глин), Параллель (оператор рынка нефтепродуктов), HarvEast (сельское хозяйство), Украинский Аптечный Холдинг, машиностроительный холдинг «Горные машины», транспортный холдинг «Портинвест».