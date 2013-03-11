«Уголь Украины» привлек у «Сбербанка России» 47 млн долл кредита

Оператор оптового рынка угольной продукции государственное предприятие «Уголь Украины» привлек у «Дочернего банка Сбербанка России» кредитную линию в размере 47 млн долларов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности Украины со ссылкой на ГП «Уголь Украины», договор с банком был заключен 28 февраля 2013 года, о чем 7 марта было опубликовано сообщение в «Вестнике государственных закупок».

Согласно договору, кредитные средства привлекаются сроком на 1 год с момента подписания документа. Стоимость обслуживания линии составляет 5,405 млн долларов (без НДС).

В торгах по привлечению денежных средств также принял участие банк «ТК-Кредит» (Киев), который готов был предоставить «Углю Украины» кредитный ресурс стоимостью обслуживания 7,285 млн долларов.

В сообщении напомнили, что 3 января текущего года ГП «Уголь Украины» уже заключил договор с «Проминвестбанком» на предоставление кредита в сумме 339 млн грн, а в 2012 году ГП «Уголь Украины» привлекло свыше 1,8 млрд грн кредитных средств.

В ПРУПе объяснили, что по замыслу отраслевого министерства, ГП «Уголь Украины», выступая в роли заемщика, будет распределять средства через инвестиционный фонд поддержки государственных угледобывающих предприятий. Кредиты предусмотрены на техническое перевооружение и развитие предприятий отрасли.

Справка УНИАН. ГП «Уголь Украины» является оператором Оптового рынка угольной продукции и осуществляет продажу практически всего угля, добытого на угольных предприятиях, находящихся в управлении Министерства энергетики и угольной промышленности.

«Дочерний банк Сбербанка России» (г. Киев) зарегистрирован в июне 2001 года, является 100% дочерним банком АБ «Сберегательный банк Российской Федерации» (г. Москва).