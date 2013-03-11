Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины (Госинвестиций) отменило тендер на выполнение предпроектных работ для «LNG-терминала».

Об этом говорится в сообщении агентства, опубликованном на сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, причиной для отмены послужило - отсутствие дальнейшей необходимости в закупке товаров, работ и услуг.

Кроме того, агентству не удалось привлечь 165 млн евро, необходимые для финансирования первоочередной морской части строительства «LNG-терминала».

Как сообщал УНИАН, 4 февраля 2013 года премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил в ходе встречи со специальным посланником и координатором Госдепартамента США по международным энергетическим вопросам Карлосом Паскуалем, что Украина продолжает переговоры с Турцией относительно прохождения танкеров со сжиженным газом через Босфор и о совместном строительстве «LNG-терминала» на турецком побережье Средиземного моря.

Н.Азаров отметил, что на сегодняшний день «у нас есть проблемы со строительством LNG-терминала» для приема сжиженного газа. Связаны они прежде всего с тем, что Турция не очень охотно рассматривает возможность прохождения танкеров со сжиженным газом через свои проливы.

По словам премьера, в связи с этим Украина рассматривает другие варианты размещения терминала. «Поэтому мы изучаем различные варианты размещения соответствующего завода по другой стороне Турции. Имею в виду Средиземное море и другие возможности», - сказал Н.Азаров.

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по принятию сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года. 30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал». Кабинет министров на заседании 8 августа 2012 г. утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по принятию сжиженного природного газа («LNG-терминал»). Согласно ТЭО, проект может быть реализован на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году. Приблизительная стоимость строительства LNG-терминала составляет 846 млн евро. Доля Украины в проекте будет составлять 25%+1 акция.

На сегодняшний день потенциальными местами расположения терминала являются 5 площадок: наземный «LNG-терминал» - площадка возле Одесского припортового завода в районе порта «Южный» (Одесская обл.); наземный «LNG-терминал» - площадка возле нефтяного терминала ОАО «Укртранснафта» в районе порта «Южный»; наземный «LNG-терминал» в районе г. Очаков (Николаевская обл.); наземный «LNG-терминал» в береговой зоне Березанского лимана (Николаевская обл.); оффшорный «LNG-терминал» в районе Одессы (в открытом море).