Украина за два месяца импортировала газа на 2,2 млрд долл.

Украина в январе-феврале 2013 года импортировала газ на общую сумму 2,168 млрд долл. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Гостаможслужба не приводит сравнительных данных за аналогичный период 2012 года.

По данным гостаможни, общий вес импортированной продукции за 2 месяца 2013 года составил 3,575 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, средняя таможенная цена на импортный газ для Украины в феврале 2013 года уменьшилась по сравнению с предыдущим месяцем на 1,5% - до 419,7 долл. за тыс. куб. м с 426,16 долл.

Импорт газа в Украину за январь 2013 года, по данным гостаможни, в денежном выражении составил 1,105 млрд долл.

По данным Государственной службы статистики, Украина в 2012 году снизила импорт газа в денежном выражении на 0,1% по сравнению с 2011 годом - до 14,025 млрд долларов. При этом цена российского газа в первом квартале 2012 года составила около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором квартале - 425 долл., в третьем - 426 долл., в четвертом - около 430 долларов.

Немецкий газовый трейдер RWE Supply & Trading продал Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» по итогам 2012 года (первого года, в котором страна начала импортировать этот вид топлива с европейского рынка) 56 млн куб. м газа.

В январе 2013 года Украина импортировала 43,5 млн куб. м природного газа, покупаемого у немецкой компании RWE и поставляемого по реверсной схеме через Польшу.

Украина планирует в 2013 году заключить контракт на поставку природного газа в объеме 7 млрд куб. м в год через территорию Венгрии и Словакии.