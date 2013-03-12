На мировых торгах во вторник, 12 марта, цены на нефть снижаются на ожиданиях публикации о запасах сырья в США. Аналитики прогнозируют их рост до рекордного с июня 2012 года уровня.

Так, цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже снизилась на 0,36 доллара, или на 0,34%, - до 109,85 доллара за баррель.

Стоимость апрельских фьючерсов на легкую нефть марки WTI упала на 0,15 доллара, или на 0,22%, - до 91,87 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Минэнерго США в среду представит свою оценку коммерческих запасов нефти на оптовых складах страны. Если статистика совпадет с прогнозами экспертов, то будет зафиксирована восьмая неделя роста запасов нефти в стране.

Во вторник свою оценку запасов представит Американский институт нефти (API).

Сдерживают снижение цен на "черное золото" данные по индексу потребительского доверия в Японии, который в феврале 2013 года вырос до 44,3 пункта с 43,3 пункта месяцем ранее. Аналитики при этом ожидали, наоборот, снижения показателя.