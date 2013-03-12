Компания EIG Engineering победила в Национальном конкурсе Green Awards Ukraine 2012

Компания EIG Engineering, занимающаяся развитием сектора чистых технологий и альтернативной энергетики, победила в Национальном конкурсе Green Awards Ukraine 2012, проходившем в марте этого года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

«Строящаяся Иванковская ТЭС на твердом биотопливе общей мощностью 18 МВт - реализацией проекта управляет компания EIG Engineering - была признана лучшим «зеленым» инвестиционным проектом 2012 г.», - сообщила пресс-служба, уточнив, что в соревновании участвовали 90 номинантов, занимающихся развитием сектора чистых технологий и альтернативной энергетики.

Согласно сообщению, критериями оценки в этой номинации является безопасность объекта для окружающей среды, экономические показатели его реализации, инновационность для Украины и профессионализм реализации.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля 2013 г. Европейский банк реконструкции и развития принял предварительное решение о финансировании строительства второй очереди теплоэлектростанции.

Предполагается, что объем финансирования составит около 16 млн евро. Сейчас проект проходит процедуру Due Diligence – «обеспечение должной добросовестности».

Мощность второй очереди Иванковской ТЭС - 12МВт, а ее строительство будет начато летом 2013 г.

Планируется, что к этому времени будет сдана в эксплуатацию первая очередь Иванковской ТЭС мощностью 6 МВт. В настоящее время строительство первой очереди завершено на 80% за счет собственных средств компании «Биогазэнерго», уже вложившей в объект около 90 млн грн. «Биогазэнерго» и EIG Engineering входят в группу компаний, контролируемых украинским бизнесменом Алексеем Бутенко. Ранее «Биогазэнерго» привлекла кредит ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») в размере 6 млн долл. для окончания строительства.

Отметим, что излишки низкопотенциального тепла Иванковской теплоэлетростанции, которые образуются в ходе технологического процесса, будут использоваться для отапливания 1 га тепличного хозяйства «Иванковские теплицы». Его собственниками являются коммунальное предприятие пгт. Иванков и компания «Биогазэнерго», управляет проектом также EIG Engineering.

В ходе оказания помощи Иванковскому району Киевской области, пострадавшему от аварии на Чернобыльской АЭС, в начале 2013 г. Еврокомиссия выделила грант в 1,4 млн евро на строительство «Иванковских теплиц». Средства будут получены хозяйством в виде оборудования и предоплаченных строительно-монтажных работ.

Справка УНИАН. Управляющая компания EIG Engineering была образована в 2006 г. Специализируется на реализации инвестиционных проектов «под ключ» в области альтернативной энергетики.