Украина в феврале снизила импорт нефти и нефтепродуктов на 15,8%

Украина в феврале 2013 года снизила импорт нефти и нефтепродуктов в денежном выражении по сравнению с январем 2013 года на 15,8% - до 424,507 млн долл. с 504,393 млн долл.

Об этом сообщается на сайте Государственной таможенной службы Украины.

Согласно сообщению, импорт сырой нефти в феврале осуществлялся исключительно из Казахстана, и составил 27,739 тыс. тонн на общую сумму 23,338 млн долл., что более чем в два раза меньше импорта в январе 2013 года.

Экспорт сырой нефти из Украины в феврале не осуществлялся.

Импорт нефтепродуктов за прошлый месяц составил 398,608 тыс. тонн на общую сумму 401,169 млн долл., что на 9,6% меньше импорта в январе 2013 года.

В частности, самыми крупными импортерами нефтепродуктов в феврале стали Беларусь - 208,003 млн долл., Российская Федерация - 78,676 млн долл., Литва - 36,662 млн долл.

В феврале Украина увеличила экспорт нефтепродуктов по сравнению с предыдущим месяцем в денежном выражении на 30% - до 194,315 млн долл. (187,336 тыс. тонн).

В частности, такая продукция поставлена в Белиз - на 182,1 млн долл., на Британские Виргинские острова - на 0,764 млн долл.

Как сообщал УНИАН, Украина по итогам 2012 года импортировала нефть и нефтепродукты из Беларуси, РФ, Литвы и других стран на общую сумму 8,839 млрд долл.

Импорт продукции из Беларуси за 2012 год составил 3,726 млрд долл., из Российской Федерации – 1,631 млрд долл., из Литвы – 0,715 млрд долл, из других стран - 1,535 млрд долл.

Экспорт нефти и нефтепродуктов из Украины в денежном выражении составил 1,389 млрд долл., в частности, в РФ - 0,489 млрд долл., на Британские Виргинские острова - 0,303 млрд долл., в Белиз - 0,212 млрд долл.

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