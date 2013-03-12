Ставицкий: Украиной созданы техпредпосылки для транзита азербайджанской нефти в Европу

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий и министр промышленности и энергетики Азербайджана Нагит Алиев обсудили возобновление поставок азербайджанской нефти на украинские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

«Украинская сторона заинтересована в возобновлении поставок азербайджанской нефти на украинские НПЗ. Украинской стороной созданы все технические предпосылки для транзита азербайджанской нефти по территории Украины на рынки Европы, в том числе в Чехию, Словакию и Венгрию с использованием нефтепровода «Одесса-Броды» и системы «Дружба», - отмечается в сообщении министерства со ссылкой на Э.Ставицкого.

Согласно сообщению, стороны обсудили вопросы реализации проекта Евроазиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК), включая подготовку пятистороннего межправительственного соглашения по поддержке этого проекта.

«Первая партия азербайджанской нефти должна быть поставлена, по проекту, уже в начале 2016 года», - сказано в сообщении.

Также отмечается, что украинская и чешская нефтетранспортные системы уже готовы к поставке легкой нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба». В настоящее время прорабатывается вопрос готовности словацкой стороны к транзиту легких сортов нефти по территории Словакии.

«Министры обсудили вопросы реализации проектов в газовом секторе - TANAP и AGRI, а также реализацию гидроэнергетического потенциала Азербайджанской Республики, в частности возможности технического перевооружения и реконструкции действующих ГЭС, а также проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию новых ГЭС», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Э.Ставицкий с 11 по 12 марта находится с официальным визитом в Азербайджане.

В июле 2012 года Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном в газовой и нефтеперерабатывающей отраслях.

По словам Президента, Украина постоянно находится в переговорном процессе с партнерами из Азербайджана и в настоящее время ежегодно получает из Азербайджана около 4 млн тонн нефти.

Ранее премьер-министр Николай Азаров заявлял, что Украина заинтересована в строительстве нефтеперерабатывающего комплекса на побережье Черного моря для переработки азербайджанской нефти, в проведении НАК "Нафтогаз Украины" поисково-разведочных работ на перспективных азербайджанских участках.

В начале 2011 года в Давосе Украина и Азербайджан подписали два двусторонних документа относительно сотрудничества в энергетической сфере, в частности относительно транспортировки азербайджанской нефти нефтепроводом «Одесса – Броды» и поставок сжиженного газа из Азербайджана в Украину.

Идея проекта строительства Евроазиатского нефтетранспортного коридора «Одесса-Броды-Плоцк-Гданьск» возникла в середине 90-х годов. Она предусматривала строительство нового транспортного коридора нефти, который дал бы возможность поставлять каспийскую нефть в страны Западной и Центральной Европы.

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