Контракт между «Нафтогазом» и Keppel на закупку двух плавучих буровых утратил силу

Контракт между Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» и сингапурской Keppel FELS Limited (Сингапур) на закупку двух полупогружных плавучих морских буровых установок (ППМБУ) стоимостью в 1,226 млрд долл. утратил силу, сообщает компания Keppel.

«Мы хотели бы сообщить, что контракт утратил силу из-за несоблюдения некоторых условий в установленные сроки. Keppel будет искать пути поддержки деятельности «Нафтогаза» в сфере добычи углеводородов», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября 2012 года «Нафтогаз Украины» объявил проведение процедуры открытых торгов по приобретению двух плавучих морских буровых установок ориентировочной стоимостью 1,4 млрд долл.

На поставку претендовали: компания Rigas Kugu Buvetava (Латвия) с предложением в 1 млрд 399,6 млн долл.; компания Keppel FELS Limited (Сингапур) — 1 млрд 226 млн долл.; компания Magic Worldwide LTD (Белиз) - 1,5 млрд долл.; Aida Holding Ltd (Белиз) — 1,4 млрд долл.

16 ноября в ходе раскрытия конкурсной процедуры «Нафтогаз» выбрал компанию Keppel FELS Limited для поставки двух полупогружных плавучих буровых установок общей стоимостью 1,226 млрд долл.

Согласно тендерной документации, один из крупнейших мировых лидеров по производству буровых установок данного типа компания Keppel FELS Limited предложила наименьшую цену.

3 декабря 2012 года «Нафтогаз Украины» и компания Keppel FELS Limited подписали договор на поставку двух полупогружных плавучих морских буровых установок.

Цена договора составляет 1 млрд 226 млн долларов США. Договор вступает в силу после выполнения сторонами согласованных условий.

Приобретение буровых установок позволит компании реализовать планы по геологическому изучению акватории Прикерченского шельфа, Скифского и Форосского участков, а также площади Палласа.

Компания Keppel FELS Limited занималась строительством СПБУ «Петр Годованец».

В 2011 году национальная энергетическая компания "Нафтогаз Украины" закупила плавучую буровую установку почти за 400 млн долл. у британской компании Highway Investment. Президент Украины Виктор Янукович отмечал, что в будущем планируется закупка еще пяти вышек.