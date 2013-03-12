Украина предлагает Азербайджану участие в проекте «LNG-терминал»

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий пригласил Азербайджан к участию в проекте «LNG-терминал», сообщает пресс-служба Минэнергоугля.

Согласно сообщению, во время визита украинской делегации во главе с министром энергетики и угольной промышленности Э.Ставицким состоялась встреча с первым заместителем премьер-министра Азербайджанской Республики Ягубом Эюбовым, на которой министр обратил внимание на возможные совместные проекты, в частности, строительство проекта «LNG-терминал» в Украине как составляющей проектов по поставкам азербайджанского сжиженного газа в Украину.

Среди возможных совместных проектов - использование газотранспортной системы Украины в поставках азербайджанского газа в Европу через Трансанатолийский газопровод, а также поставки труб украинского производства для реализации проекта TANAP.

Как ранее сообщал УНИАН, Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины (Госинвестиций) отменило тендер на выполнение предпроектных работ для «LNG-терминала».

1 марта 2013 года Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина рассматривает возможность строительства LNG-терминала в районе Босфорского пролива.

4 февраля 2013 года премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил в ходе встречи со специальным посланником и координатором Госдепартамента США по международным энергетическим вопросам Карлосом Паскуалем, что Украина продолжает переговоры с Турцией относительно прохождения танкеров со сжиженным газом через Босфор и о совместном строительстве «LNG-терминала» на турецком побережье Средиземного моря.

В конце ноября 2012 года заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Макуха заявил, что Украина заинтересована участвовать в работе Трансанатолийского газопровода, который планируется построить в 2017-2018 годах, как транзитер газа в Европу.

В декабре 2011 года Азербайджан и Турция подписали меморандум о взаимопонимании по созданию консорциума для строительства Трансанатолийского газопровода.