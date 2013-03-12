«Газпром» жалуется, что россияне плохо платят за газ

Москва. Российский газовый монополист компания «Газпром» отмечает рост неплатежей со стороны российских потребителей природного газа.

Как сообщили УНИАН в управлении информации ОАО «Газпром» по итогам селекторного совещания по вопросам укрепления платежной дисциплины при оплате за газ и исполнения администрациями субъектов Российской Федерации обязательств по подготовке потребителей к приему газа по программам газификации российских регионов.

Председатель Совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков подчеркнул, что, несмотря на достигнутую относительную стабильность уровня платежей по отдельным категориям потребителей, общая задолженность перед «Газпромом» за поставленный газ продолжает стремительно расти. Так, за 2012 год общая задолженность конечных потребителей увеличилась в полтора раза (на 47%) и к 1 января 2013 года достигла 143 млрд руб. (4,7 млрд долл.)

Отмечается, что наибольшую озабоченность вызывает негативная динамика коммунального комплекса. При доле в объеме поставок 12,6% они формируют 30% задолженности. В прошедшем году задолженность коммунального комплекса выросла более чем на 60% — с 26 до 42,3 млрд руб. (1,41 млрд. долл.), а уровень платежей снизился с 95% до 88% — до уровня кризисного 2009 года.

Неудовлетворительная ситуация сложилась в 17 регионах и в этой связи участники совещания выразили единое мнение о необходимости принятия комплексных мер для повышения платежной дисциплины организаций коммунального комплекса (ОКК).

Устранение накопленной задолженности, по мнению В.Зубкова, является взаимосвязанным вопросом с продолжением реализации программы газификации в ряде регионов.

За период с 2005 по 2012 год «Газпромом» направлено на развитие газификации порядка 180 млрд руб., не считая более 100 млрд руб., выделенных на строительство газопроводов-отводов и газораспределительных станций, являющихся неотъемлемой частью газификации регионов.

В тоже время отмечается, что, несмотря на общую негативную тенденцию, связанную со снижением уровня платежей предприятиями коммунального комплекса, ряд регионов обеспечил неплохие результаты по этому показателю и не допустил ситуации с накоплением задолженности — это Липецкая, Тамбовская, Курганская, Омская, Калужская, Вологодская, Белгородская, Нижегородская, Ростовская области, Республика Мордовия.

Как сообщал УНИАН, средняя цена российского газа в ЕС продолжает снижаться в 2013 году, и российский газовый монополист «Газпром» ждет дальнейшего сокращения среднегодовой цены после того, как в 2012 году клиентам были предоставлены скидки.

В январе-феврале 2013 года средняя цена газа, экспортируемого в Европу и Турцию, составила около 400 долларов за 1000 кубометров против 410 долларов за 1000 кубометров осенью 2012 года. Концерн ожидает, что экспортные объёмы подешевеют в 2013 году до 366 долларов за 1000 кубометров.

Справка УНИАН. Среднегодовая цена на российский газ, заложенная в госбюджете Украины на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров.

В четвертом квартале 2012 года цена на российский газ для НАК «Нафтогаз Украины» выросла по сравнению с третьим кварталом на 1% - до 430 долл. за тыс. куб. м с 426 долл. за тыс. куб. м. В первом квартале 2012 года цена российского газа составила около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором – 425 долл. за 1 тыс. куб. м.