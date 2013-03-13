ДТЭК рефинансирует свои еврооблигации-2015 за счет выпуска новых бумаг

Крупнейший частный энергетический холдинг Украины ДТЭК намерен провести рефинансирование до 60% своих еврооблигаций, выпущенных в 2010 году на 500 млн долл. с погашением в 2015 году.

Об этом говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже.

Согласно сообщению, компания готова выкупать существующие облигации номиналом 1 тыс. долл. по цене 1062,5 долл. до 25 марта и по цене 1012,5 долл. в последующие дни до конца действия предложения.

Дилер-менеджерами сделки компания наняла Deutsche Bank AG и J.P. Morgan Securities.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент».

В угольный сегмент ДТЭК входят «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», «ДТЭКРовенькиантрацит» (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), «ДТЭК Свердловантрацит» (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), «Шахта «Белозерская» и пять обогатительных фабрик.

Сегмент генерации представлен «Востокэнерго», «ДТЭК Западэнерго» и «ДТЭК Днепроэнерго».

Компания «Сервис-Инвест», «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь», «ДТЭК Донецкоблэнерго» и ПАО «Днепрооблэнерго» представляют сегмент передачи и продажи электроэнергии.

В состав ДТЭК входит «Киевэнерго», которое генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве.