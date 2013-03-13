«Энергоатом»: заниженный тариф на электроэнергию АЭС блокирует работы по безопасности

Уровень тарифов на электроэнергию, вырабатываемую украинскими атомными электростанциями, не обеспечивает необходимого финансирования работ по поддержанию безопасности энергоблоков.

Об этом заявила исполнительный директор по ядерной и радиационной безопасности и научно-технической поддержке НАЭК «Энергоатом» Наталья Шумкова в рамках работы круглого стола «Усовершенствование систем тарифообразования в электроэнергетике в контексте выполнения положений статей 9, 10 и 11 Конвенции о ядерной безопасности», организованного агентством УНИАН.

«Дефицит тарифов блокирует выполнение работ для безопасности АЭС. Общая потребность атомных станций составляет 2,9 млрд грн. Вместе с тем, в тариф включено всего 516 млн грн. Таким образом, дефицит составляет 2,5 млрд грн», - подчеркнула Н.Шумкова.

Она обратила внимание, что поддержка ядерной безопасности является ключевой составляющей выполнения программ по продлению сроков эксплуатации блоков.

«Мы говорим о продлении сроков эксплуатации минимум на 20 лет. С 2013 по 2019 год нам необходимо продлить срок эксплуатации девяти атомных блоков», - подчеркнула Н.Шумкова и добавила, что на выполнение только этих работ необходимо порядка 27 млрд грн.

Также она отметила, что в 2013 году тариф на атомную энергию был снижен, что определенно сказалось на финансовом положении атомной генерации.

«Тариф атомной генерации на 2013 год был уменьшен по сравнению с 2012 годом – и это в постфукусимский период, в год, когда необходима реализация первоочередных мер, разработанных по результатам стресс-тестов», - подчеркнула Н.Шумкова.

По ее словам, для обеспечения производственных, инвестиционных и социальных программ НАЭК необходимо увеличение тарифов на 5,7 коп. за кВт/ч – до уровня 27,3 коп. за кВт/ч.

В свою очередь, эксперты атомной отрасли считают, что если тариф на атомную электроэнергию не будет увеличен, то уже к концу 2015 года 3 из 15 энергоблоков украинских АЭС могут быть остановлены, что приведет к существенному удорожанию электроэнергии для всех групп потребителей и негативно скажется на всей экономике страны.

Напомним, тариф на атомную электроэнергию в Украине составляет 21,5 коп. за кВт/ч и он в три раза ниже, чем тариф на тепловую электроэнергию. В Европе эта разница составляет около 30%.

Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) примет участие в реализации Комплексной программы повышения уровня безопасности энергоблоков АЭС Украины на 2012-2017 годы путем предоставления кредита на сумму 300 млн евро.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.