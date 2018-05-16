На одних заявлениях каспийской нефтью сыт не будешь

Стали известны первые результаты очередного раунда энергетических переговоров Украины и Азербайджана. По их итогам министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий заявил, что Украина заинтересована в возобновлении поставок азербайджанской нефти на свои НПЗ. Кроме того, Киевом созданы все технические предпосылки для ее транзита в Европу, в частности, в Чехию, Словакию и Венгрию. Это может стать возможным с использованием нефтепровода «Одесса-Броды» и системы «Дружба».

В связи с этим, были обсуждены вопросы реализации проекта Евроазиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК), включая подготовку пятистороннего межправительственного соглашения.

«Первая партия азербайджанской нефти должна быть поставлена, по проекту, уже в начале 2016 года», - отмечают в Минэнергоугля.

Причем, по заверению ведомства, украинская и чешская нефтетранспортные системы уже готовы к поставке легкой нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба», сейчас прорабатывается вопрос готовности словацкой стороны.

Если по «Дружбе» и удастся достичь договоренности сторонам проекта транспортировки каспийской нефти в Европу, то судьба ЕАНТК под большим вопросом. Идея его создания обсуждается с середины 90-х. Ряд экспертов считают, что реализацию идеи стопорит Россия, которая не желает допускать на рынок ЕС конкурентную нефть из Каспийского региона. Причем, по их мнению, ЕАНТК не интересен и Польше, поскольку у нее есть порт в Гданьске, используя который РП всегда сможет получить нефть из других источников, если поставки заблокирует ее нынешний главный «нефтеспонсор» – Россия.

Украинская власть активно стала продвигать ЕАНТК в 2012 году, сконцентрировавшись на диверсификации энергоносителей, но тщетно, хотя Еврокомиссия не раз заявляла, что готова способствовать переговорам по данному вопросу.

Как отметили тогда в пресс-службе комиссара ЕС по вопросам энергетики Гюнтера Оттингера, «ЕС знает о дискуссиях между коммерческими компаниями относительно реализации проекта ЕАНТК, проекта, который имеет политическую поддержку ЕС. При необходимости и по запросу всех сторон Комиссия может способствовать дискуссиям относительно реализации проекта».

За содействием в середине февраля прошлого года, когда энергоспоры с Россией накалялись, в то время министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко обратился, направив письмо Оттингеру. Тогда он как раз и просил помочь с поставкой первой партии нефти по «Одесса-Броды» и «Дружбе» в Чехию.

В документе, в частности, отмечалось, что в феврале 2012 года с использованием нефтепровода «Одесса-Броды» предусматривалась транспортировка первой партии каспийской нефти на НПЗ в городе Кралупы в рамках достигнутых в ноябре 2011 года договоренностей между ПКН «Орлен» (польский владелец НПЗ в Кралупах), чешской нефтетранспортной «МЕРО», словацкой нефтетранспортной «Транспетрол», «Укртранснафтой» и азербайджанской компанией “СОКАР”.

«Впрочем, поставка первой партии каспийской нефти европейским потребителям задерживается из-за невыполнения словацкой стороной ранее достигнутых договоренностей», - отмечается в письме.

«Сегодняшние переговоры, которые по вине словацкой стороны зашли в тупик, уже ставят под сомнение реализацию данного проекта в принципе. Это, по нашему мнению, создает также препятствия другим странам-членам ЕС в получении каспийской нефти по альтернативному маршруту «Одесса-Броды» и реализации соответствующих принципов энергетической безопасности», - отметил Бойко.

Тогда в пресс-службе комиссара Г.Оттингера отказались комментировать письмо украинского министра, но подчеркнули, что Еврокомиссия работает над ускорением сотрудничества с надежными поставщиками нефти и хорошо настроена ко всем проектам, направленным на диверсификацию поставщиков и маршрутов поставки «черного золота».

***По данным Еврокомиссии, нефть составляет более трети всего потребления энергоресурсов в Европе. При этом ожидается рост зависимости от импорта нефти с нынешних 80% до 90% до 2020 года.

А в начале февраля 2013 года генеральный директор международной компании «Сарматия», которая является оператором ЕАНТК, Сергей Скрипка заявил, что именно Министерство экономики Польши медлит с подписанием договора о поддержке создания нефтетранспортного коридора, что ставит под угрозу реализацию проекта до 2016 года, как это было запланировано.

По его словам, Украина создала с Польшей специальную группу, которая занималась подготовкой проекта данного документа еще в 2011 году, а окончательный текст должен был быть согласован к концу прошлого года, но «к сожалению, видим, что польская сторона по непонятным для нас причинам взяла тайм-аут, и уже полгода дела не продвигаются дальше».

«Каждый месяц промедления с принятием этого решения увеличивает риск того, что компания не успеет построить трубопровод к концу 2015 года», - сказал гендиректор «Сарматии».

При этом Скрипка отметил необходимость подписания международного договора, который давал бы гарантии инвесторам этого проекта, отметив, что аналогичный документ был подписан, например, для реализации проекта «Баку-Тбилиси-Джейхан» или «Набукко».

Между тем, в польском Министерстве экономики считают необязательным подписание межправительственного соглашения стран - участниц проекта ЕАНТК.

«Реализация этой инвестиции требует заключения протоколов о намерении или договоров между поставщиками нефти (компании, занимающееся продажей нефти из Азербайджана) и покупателями сырья (НПЗ в Центральной и Восточной Европе)», - подчеркнули в министерстве, назвав сам межправительственный договор «необязательным» условием.

Кроме того, польские власти планируют направить заявку на утверждение финансирования ЕС проекта ЕАНТК в 4 квартале 2013 года, если к этому времени будет выполнен ряд условий. Среди них - завершение требуемых административных процедур.

Причем проект по итогам последнего пересмотра остался в числе тех, кто может получить средства Евросоюза. Но, по утверждению Министерства экономики Польши, проект ЕАНТК потеряет зарезервированное для «Сарматии» финансирование Евросоюза в размере около 120 млн евро, если он не будет реализован к 2016 году.

***Согласно списку проектов, которые могут быть профинансированы Евросоюзом в рамках программы "Инфраструктура и окружающая среда", в которую включен проект ЕАНТК, Польша оценивает стоимость строительства всего польского участка в около 440 млн евро.

«Сарматия» планирует завершить подготовку всей документации, необходимой для подачи заявки на финансирование проекта ЕС, до июня текущего года.

Скрипка еще раз подчеркнул, что главным препятствием в реализации проекта является отсутствие межгосударственного соглашение по ЕАНТК между странами-участниками.

По словам Скрипки, украинские власти предлагали польским коллегам свое участие в финансировании трубопровода, пообещав вложить средства в недостающий участок в Украине. Он считает, что средства на проект могли бы выделить государственные нефтетранспортные компании Украины и Польши, которые могли бы привлечь на этот проект кредиты. Однако, по его словам, представители польского правительства и компании PERN Przyjazn не поддержали эту идею.

***Стоимость строительства недостающего участка для соединения трубопровода из Бродов с польской нефтетранспортной системой составляет 455 млн евро, более 280 млн из которых – стоимость польского участка.

В то же время Скрипка напомнил, что Польша может получить в рамках программ помощи от Евросоюза около 120 млн евро для дофинансирования этого проекта, тогда как Украине нужно самостоятельно найти около 140 млн евро на строительство трубы и еще почти 30 млн евро – на строительство насосной станции.

***Протяженность недостающего участка трубопровода, который планируется создать в рамках ЕНАТК, в Украине составляет около 120 км, а в Польше – 270 км.

Польский эксперт по энергетическим вопросам Анджей Щесняк считает, что польские власти, скорее всего, откажутся от проекта создания Евроазийского нефтетранспортного коридора из-за его экономической нецелесообразности в современных условиях.

«Если всерьез принять российские планы перенаправить нефть, которая транспортируется через Украину, на Северное и Черное Море, окажется, что у нас есть большая сеть нефтепроводов через Украину и Беларусь, которая не используется или используется в минимальных объемах», - отметил эксперт, добавив, что освобожденные мощности этих трубопроводов можно использовать для поставок каспийской нефти с использованием построенного еще в 2001 году трубопровода «Одесса-Броды».

По его данным, использование такого маршрута позволит сэкономить около 1 млрд. долларов, необходимых на отдельное соединение украинского нефтепровода с польской нефтетранспортной системой.

Эксперт сказал, что поставщиком нефти по такому маршруту мог бы стать Казахстан, заметив, что один из участников ЕАНТК, Азербайджан, практически не имеет свободной нефти, которую мог бы направить по этому маршруту.

А.Щесняк также заметил, что работающим на российском сырье польским нефтепеработчикам экономически невыгодно переходить на более дорогую каспийскую нефть, назвав потенциальными покупателями сырья из Каспия переработчиков в Чехии, Словакии и Венгрии.

Эксперт отметил, что нынешнее польское правительство прямо не заявит об отказе участия в проекте, но не примет конкретных решений, направленных на его реализацию - «все останется на уровне деклараций». По его мнению, в этом проекте всегда было «слишком много политики».

Таким образом, спор вокруг ЕАНКТ продолжается, и все это происходит на громких заявлениях украинской власти относительно диверсификации энергопоставок. К сожалению, они пока остаются только на уровне заявлений.

Нана Черная (УНИАН)