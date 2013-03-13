Ставицкий о цене газа: Россия "начала слышать нашу позицию"

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий рассчитывает, что Украине удастся договориться с Россией о снижении цены на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в среду, 13 марта, в Кабинете министров.

«Я думаю, они (Российская Федерация — УНИАН) начали слышать нашу позицию. Думаю, точно договоримся в этом году”, - сказал Э.Ставицкий.

Он отметил, что для Украины важно договориться с Россией о снижении цены до начала следующего отопительного сезона. “Цена на газ в любом случае должна быть снижена, не только потому, что Россия нам уступки делает, идет снижение цен на спотовых рынках по природному газу”, - подчеркнул Э.Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, 5 марта на пресс-конференции в Каневе Черкасской области Президент Украины Виктор Янукович выразил надежду, что Украина сможет договориться с Россией о справедливой цене на газ уже в ближайшее время. По его словам, на сегодняшний день отрабатывается вопрос цены на газ для Украины. В этой работе принимают участие консультанты с украинской стороны от известных консалтинговых компаний. В.Янукович отметил, что консультанты помогают в создании проекта, который позволил бы снять проблемы, возникшие в отношениях между Украиной и Россией.

“Безусловно, нас волнует один из самых главных вопросов - это вопрос формирования справедливой, рыночной цены на газ для Украины”, - сказал Президент, отметив, что во время встречи с Президентом РФ 4 марта Владимиром Путиным были определены сроки завершения этой работы. В.Янукович подчеркнул, что, возможно, вопрос будет решен во время предстоящей встречи при участии президентов Украины, РФ, Казахстана и Беларуси ориентировочно в апреле.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - напротив, заниженной.

В первом квартале 2012 года цена российского газа составила около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором квартале - 425 долл., в третьем - 426 долл., в четвертом - около 430 долларов за 1 тыс. куб. м.

В феврале 2013 года, по данным Министерства экономического развития и торговли, средняя таможенная цена на импортный газ для Украины снизилась по сравнению с январем на 1,5% - до 419,7 долл. с 426,16 долл. за 1 тыс. куб. м.

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