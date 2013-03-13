Ставицкий о газе: «РФ начала слышать нашу позицию, думаю, договоримся в этом году»

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий рассчитывает, что Украине удастся договориться с Россией о снижении цены на газ в текущем году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в среду в Кабинете министров.

«Я думаю, они (Российская Федерация — УНИАН) начали слышать нашу позицию. Думаю, точно договоримся в этом году”, - сказал Э.Ставицкий.

Он отметил, что для Украины важно договориться с Россией о снижении цены до начала следующего отопительного сезона. “Цена на газ в любом случае должна быть снижена, не только потому, что Россия нам уступки делает, идет снижение цен на спотовых рынках по природному газу”, - подчеркнул Э.Ставицкий.