Беларусь согласовала с Россией объем поставок нефти на второй квартал

Минск. Беларусь и Россия согласовали объем поставок нефти на второй квартал 2013 года в размере 5,75 млн тонн.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, договоренность об этом была достигнута вечером 12 марта во время переговоров в Москве первого вице-премьер-министра Беларуси Владимира Семашко и вице-премьер-министра РФ Аркадия Дворковича.

«Договоренность о поставках нефти закреплена в протоколе по итогам двухдневных переговоров. Объем поставок определялся с учетом ожидаемого белорусской стороной годового объема 23 млн тонн», - цитирует пресс-секретаря российского вице-премьер-министра Алию Самигуллину агентство БелаПАН.

Как сообщал УНИАН, переговоры о поставках российской нефти в Беларусь ведутся с октября 2012 года. Был согласован лишь объем поставок на первый квартал этого года. Белорусская сторона запрашивает на 2013 год 23 млн тонн нефти, российская сторона заявляла о готовности поставить лишь 18,5 млн тонн с учетом необходимости загрузки нефтепровода БТС- 2. Кроме того, стороны продолжают обсуждать объемы и сроки поставки в РФ нефтепродуктов, которые получены на белорусских НПЗ из российской нефти, в том числе на давальческих условиях.

В конце декабря 2012 года Россия и Беларусь согласовали объем поставок российской нефти в первом квартале 2013 года на уровне 5,75 млн тонн, однако по годовому объему переговоры еще продолжаются.

На 15 марта запланированы переговоры президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко в рамках заседания Высшего госсовета Союзного государства Беларуси и России. Ожидается, что нефтяной баланс на 2013 год станет одной из ключевых тем обсуждения.

В 2012 году объем поставленной нефти в Беларусь составил около 21,5 млн тонн.

Справка УНИАН. Беларусь в 2012 году была крупным поставщиком топлива в Украину, опередив по объемам поставок автобензинов и дизтоплива Россию, Литву и Румынию.

При этом из Беларуси было поставлено за год 964 тыс. тонн автобензинов (рост на 1,7% к 2011 году) и 2 млн 838 тыс. тонн дизтоплива (на 53,5% больше). Таким образом, в 2012 году доля Беларуси в общем объеме потребления автобензинов составила 22,9%, по дизтопливу - 46,5%.

В 2012 году в Украину из Литвы было ввезено 509 тыс. тоннн бензинов, из Румынии - 281 тыс. тонн, на долю всех остальных поставщиков пришлось 391 тыс. тонн автобензинов.

В 2012 году активными поставками дизтоплива в Украину занималась и Россия, импорт которой составил 1 млн 286 тыс. тонн (на 6,9% меньше). Незначительные поставки осуществлялись из Литвы (153 тыс. тонн), остальные объемов пришлась на поставщиков из других стран (374 тыс. тонн).

Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) в марте зарегистрировало жалобу четырех украинских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) о возбуждении антисубсидарного расследования в отношении импорта нефтепродуктов из Беларуси.