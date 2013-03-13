Эксперты: тариф на атомную энергию нужно увеличить, иначе к концу года остановятся 3 энергоблока АЭС

Ядерное сообщество Украины обеспокоено отсутствием у Национальной акционерной энергетической компании «Энергоатом», являющейся оператором всех действующих атомных станций Украины, средств на выполнение важных инвестиционных задач.

Об этом сегодня, 13 марта, в рамках работы круглого стола «Совершенствование систем тарифообразования в электроэнергетике в контексте выполнения положений статей 9, 10 и 11 Конвенции о ядерной безопасности», который проходил в агентстве УНИАН, заявил почетный президент «Украинского ядерного общества» Владимир Бронников.

«Ядерное сообщество Украины чрезвычайно встревожено распространяющейся сейчас информацией об отсутствии у НАЭК «Энергоатом» средств на выполнение важнейших инвестиционных задач», - сказал он.

В.Бронников подчеркнул, что на подходе - проблемы продления срока эксплуатации энергоблока №2 Южно-Украинской АЭС и 1-го и 2-го блоков Запорожской АЭС. Срок эксплуатации этих энергоблоков должен быть продлен в 2014-2015 гг.

«Практически не начата работа по строительству 3-го и 4-го блоков на Хмельницкой АЭС. Не начата работа по строительству централизованного хранилища отработанного ядерного топлива. Есть проблемы в реализации задачи строительства завода по производству ядерного топлива», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, уровень тарифов на электроэнергию, вырабатываемую украинскими атомными электростанциями, не обеспечивает необходимого финансирования работ по поддержанию безопасности энергоблоков.

Как заявила исполнительный директор по ядерной и радиационной безопасности и научно-технической поддержке НАЭК «Энергоатом» Наталья Шумкова, дефицит тарифов блокирует выполнение работ для безопасности АЭС. Общая потребность атомных станций составляет 2,9 млрд грн. Однако в тариф включено всего 516 млн грн. Таким образом, дефицит составляет 2,5 млрд грн.

В свою очередь эксперты атомной отрасли считают, что если тариф на атомную электроэнергию не будет увеличен, уже к концу 2015 года 3 из 15 энергоблоков украинских АЭС могут быть остановлены, что приведет к существенному удорожанию электроэнергии для всех групп потребителей и негативно скажется на всей экономике страны.

Напомним, что тариф на атомную электроэнергию в Украине составляет 21,5 копейки, и он в три раза ниже, чем тариф на тепловую электроэнергию. В Европе эта разница в среднем составляет около 30%.

На 2012 год «Энергоатом» заявил в своей инвестиционной программе стоимостью 3,95 млрд грн на мероприятия по повышению безопасности эксплуатации энергоблоков АЭС, однако фактически на эти цели компании было выделено только 1,739 млрд грн.

7 февраля 2013 года Профессиональный союз работников атомной энергетики и промышленности Украины (Атомпрофсоюз) обратился в Министерство финансов Украины и Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), с требованием установить экономически обоснованный тариф на электроэнергию для «Энергоатома».

С 1 января 2013 года НКРЭ снизила тариф ГП НАЭК «Энергоатом» на отпуск электроэнергии на 2,7% – с 21,1 коп. до 20,53 коп. за 1 кВт/ч (без НДС).

До этого в последний раз НКРЭ пересматривала тариф «Энергоатома» на отпуск электроэнергии в феврале 2012 года, снизив его с марта 2012 года на 6,8% – с 22,64 коп. до 21,1 коп. за 1 кВт/ч (без НДС).

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По количеству энергетических реакторов Украина занимает десятое место в мире и пятое в Европе, все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.