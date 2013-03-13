ДТЭК выкупил 600 МВт сечения для экспорта электроэнергии в апреле
Компания «Востокэнерго», входящая в структуру крупнейшего энергохолдинга Украины - ДТЭК, приобрела доступ к межгосударственным линиям электропередачи мощностью 600 МВт по направлениям в Молдову и Беларусь для экспорта электроэнергии в апреле.
Об этом УНИАН сообщили в НЭК «Укрэнерго» со ссылкой на итоги месячного аукциона, проведенного компанией во вторник, 12 марта.
Согласно сообщению, «Востокэнерго» приобрело 200 МВт сечения по направлению в Молдову и 400 МВт по направлению в Беларусь.
Как сообщал УНИАН, на аукцион было выставлено 15 лотов, неравных по мощности передачи и периоду поставок.
Из заявленных ранее 2 095 МВт удалось реализовать лишь 600 МВт. Оставшиеся лоты сечения были сняты с торгов из-за отсутствия спроса.
Напомним, по итогам годового аукциона на право экспорта электроэнергии в 2013 году энергохолдинг ДТЭК сохранил доминирующее положение по восточноевропейскому направлению (Венгрия, Словакия, Румыния, Польша), а также в Беларусь.
Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.
НЭК «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.