ДТЭК выкупил 600 МВт сечения для экспорта электроэнергии в апреле

Компания «Востокэнерго», входящая в структуру крупнейшего энергохолдинга Украины - ДТЭК, приобрела доступ к межгосударственным линиям электропередачи мощностью 600 МВт по направлениям в Молдову и Беларусь для экспорта электроэнергии в апреле.

Об этом УНИАН сообщили в НЭК «Укрэнерго» со ссылкой на итоги месячного аукциона, проведенного компанией во вторник, 12 марта.

Согласно сообщению, «Востокэнерго» приобрело 200 МВт сечения по направлению в Молдову и 400 МВт по направлению в Беларусь.

Как сообщал УНИАН, на аукцион было выставлено 15 лотов, неравных по мощности передачи и периоду поставок.

Из заявленных ранее 2 095 МВт удалось реализовать лишь 600 МВт. Оставшиеся лоты сечения были сняты с торгов из-за отсутствия спроса.

Напомним, по итогам годового аукциона на право экспорта электроэнергии в 2013 году энергохолдинг ДТЭК сохранил доминирующее положение по восточноевропейскому направлению (Венгрия, Словакия, Румыния, Польша), а также в Беларусь.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

НЭК «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.