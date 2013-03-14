Израиль требует разъяснений по поводу отбора "Газпромом" газа с месторождения "Тамар"

Министр энергетики Израиля Узи Ландау затребовал у разработчиков газового месторождения "Тамар" разъяснений по поводу заключенных ими экспортных контрактов, напомнив, что проект предназначен, в первую очередь, для удовлетворения внутренних потребностей страны, а поставки на внешний рынок должны согласовываться с правительством, говорится в сообщении израильского министерства.

В прошлом месяце дочерняя структура российского газового монополиста ОАО "Газпром" Gazprom Marketing&Trading объявила о подписании основных условий соглашения по эксклюзивному отбору сжиженного природного газа с проекта "Тамар" в течение 20 лет, передает ПРАЙМ.

"Ландау требует от разработчиков израильского месторождения природного газа разъяснений по поводу последних публикаций в СМИ о заключении ими различных экспортных договоров… В своем письме Ландау напоминает консорциуму, что природный газ с "Тамар" предназначен, прежде всего, для удовлетворения потребностей израильского рынка. Кроме того, согласно постановлению комиссии Цемаха, экспорт природного газа требует получения предварительного разрешения правительства", - говорится в сообщении Министерства энергетики и водных ресурсов Израиля.

"Тамар" является одним из двух, наряду с "Левиафаном", крупнейших месторождений природного газа на израильском шельфе Средиземного моря, с которыми государство связывает надежды на десятилетия энергетической самодостаточности. Запасы "Тамар" оцениваются в 238 миллиардов кубометров газа, а первые поставки намечены на апрель. Разработкой месторождения занимается консорциум израильских и американских компаний - Noble Energy Mediterranean Ltd, Isramco Negev-2, Avner Oil Exploration, Delek Drilling, Dor Gas Exploration.