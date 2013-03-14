Статданные из США и прогноз Международного энергоагентства обвалили цену нефти

На мировых торгах в четверг, 14 марта, цены на нефть падают на фоне данных Минэнерго США о росте запасов сырья в стране, а также прогнозов Международного энергетического агентства по спросу.

Так, цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже упала на 0,12 доллара, или на 0,11%, - до 108,4 доллара за баррель.

Стоимость апрельских фьючерсов на легкую нефть марки WTI снизилась на 0,23 доллара, или на 0,25%, - до 92,29 доллара за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегические запасы) за неделю, завершившуюся 8 марта, выросли на 2,6 миллиона баррелей, или на 0,7%, - до 384 миллионов баррелей. Аналитики ожидали более слабый рост, передает Bloomberg.

Негативно на стоимость нефти повлияли новости от МЭА, понизившего второй месяц подряд прогноз мирового спроса на нефть в 2013 году на 100 тысяч баррелей в сутки - до 90,6 миллиона баррелей из-за слабой экономической активности в ряде регионов мира.