«Хмельницкоблэнерго» в 2012 году увеличило чистую прибыль на 15%

Энергоснабжающая компания «Хмельницкоблэнерго» в 2012 году увеличила чистую прибыль на 15,1% по сравнению с 2011 годом – до 30,7 млн грн с 26,7 млн грн.

Об этом говорится в отчете о финансово-хозяйственной деятельности компании, обнародованном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом показатель выручки предприятия за отчетный период не указывается.

Согласно сообщению, за 2012 год компания увеличила активы на 2,8% по сравнению с 2011 годом - до 544 млн грн с 529 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО ЭК «Хмельницкоблэнерго» занимается поставкой электроэнергии потребителям Хмельницкой области. Государству принадлежит 45,009% акций компании, НАК «Энергетическая компания Украины» - 25% акций.

Уставный фонд ПАО ЭК «Хмельницкоблэнерго» составляет 33 млн 637 тыс. 840 грн.

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