“Киевэнерго” и RWE обсудили использование альтернативных источников энергии

Энергогенерирующая компания « » и немецкая компания RWE Power International обсудили возможность использования альтернативных источников энергии в качестве топлива на энергетических объектах Киева вместо природного газа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании “Киевэнерго”.

Согласно сообщению, «Киевэнерго» провело рабочую встречу с экспертами компании RWE Power International (Германия) по вопросам возможного сотрудничества двух компаний в энергетической сфере.

«В ходе дискуссии европейские эксперты и руководители технических подразделений «Киевэнерго» детально обсудили возможность использования альтернативных источников энергии в качестве топлива на энергетических объектах Киева вместо природного газа, вопросы логистики, уменьшения влияния углекислого газа на окружающую среду, рациональности использования тех или иных видов биотоплива в зависимости от имеющихся установленных мощностей «Киевэнерго», - сказано в сообщении.

Также в сообщении отмечено, что по итогам встречи эксперты RWE предоставят свои предложения относительно возможных работ по разработке ТЭО, проектированию новых объектов в тепловой энергетике с использованием альтернативных источников энергии, в частности, биомассы.

Справка УНИАН. «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав ДТЭК.

Генерацию электрической энергии «Киевэнерго» осуществляет на двух теплоэлектроцентралях – ТЭЦ-5 (установленная электрическая мощность – 700 МВт, тепловая – 1874 Гкал/ч) и ТЭЦ-6 (установленная электрическая мощность – 500 МВт, тепловая – 1740 Гкал/ч). Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью более 11,7 тыс. км.

Производство тепловой энергии «Киевэнерго» осуществляет на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на 3 станциях теплоснабжения и 183 котельных. Общая установленная мощность тепловых источников – 8725 Гкал/ч. Транспортировка тепловой энергии обеспечивается теплосетями общей протяженностью около 2,3 тыс. км (в двухтрубном измерении).

Основными акционерами «Киевэнерго» являются компания ДТЭК (72,39% акций) и НАК «Энергетическая компания Украины» (25% акций).

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку от добычи и обогащения угля до генерации и продажи электроэнергии.

RWE — одна из крупнейших энергетических компаний Германии. По объёмам продаж природного газа на немецком рынке занимает долю в 17 %. Это вторая позиция после E.ON.

В структуру RWE входит компания RWE Supply & Trading GmbH (RWEST) является одной из крупнейших компаний в Европе, задействованных в сфере электроэнергетики и газовой промышленности.

RWE является оператором мощной газотранспортной системы в Европе, которой принадлежат газопроводы протяженностью 23000 км и подземные газовые хранилища объемом до 7,4 млрд куб. м.