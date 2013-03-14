ДТЭК теряет рентабельность на фоне роста выручки - эксперт

Рентабельность крупнейшего украинского частного энергохолдинга ДТЭК, несмотря на рост выручки, сократилась в 2012 году из-за покупок убыточных активов.

Такое мнение высказал агентству УНИАН аналитик инвесткомпании Eavex Capital Дмитрий Чурин.

«У ДТЭКа очень хорошо выросла выручка благодаря новым приобретениям, но упала рентабельность, поскольку те активы, которые были приобретены, «Киевэнерго» например, были на грани убыточности», - сказал он, добавив, что рост выручки компании опережает рост прибыли.

Аналитик также отметил, что в 2012 году у компании значительно уменьшилась доля угольного сегмента в структуре продаж. Он объяснил, что это связано с профицитом угля, который наблюдался в Украине в 2012 году, вследствие чего угольные цены снизились.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году энергетический холдинг ДТЭК получил чистую консолидированную прибыль по международным стандартам финансовой отчетности в размере 5,9 млрд грн.

Рентабельность компании по валовой прибыли в 2012 году уменьшилась на 10,1% и составила 14,2%.

Капитальные затраты ДТЭКа за год выросли на 135,8%, что связано с необходимостью реализации инвестиционных программ в рамках вновь приобретенных предприятий, а также проекта по строительству ветрофермы в Ботиево, и составили 10,193 млрд грн по итогам 2012 года.

За 2012 год холдинг потратил около 2,8 млрд грн на проекты устойчивого развития, что вдвое превышает показатели 2011 года. На содержание объектов социальной сферы и объектов непромышленной группы компания потратила около 514 млн грн, инвестиции в охрану труда составили 616 млн грн, а экологические затраты на охрану окружающей среды - около 1,6 млрд грн.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент».

В угольный сегмент ДТЭК входят «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», «ДТЭК Ровенькиантрацит» (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), «ДТЭК Свердловантрацит» (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), «Шахта «Белозерская» и пять обогатительных фабрик.

Сегмент генерации представлен «Востокэнерго», «ДТЭК Западэнерго» и «ДТЭК Днепроэнерго».

Компания «Сервис-Инвест», «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь», «ДТЭК Донецкоблэнерго» и ПАО «Днепрооблэнерго» представляют сегмент передачи и продажи электроэнергии.

В состав ДТЭК входит «Киевэнерго», которое генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве.