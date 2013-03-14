Янукович утверждает, что газовые переговоры не связаны с Таможенным союзом

Газовые переговоры с Россией отделены от переговоров о сотрудничестве Украины с Таможенным союзом РФ, Беларуси и Казахстана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор Янукович заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Президент обратил внимание, что созданы две отдельные рабочие группы, которые работают над этими вопросами.

Относительно сотрудничества с Таможенным союзом В.Янукович отметил, что Россия, Казахстан и Беларусь является стратегическими партнерами Украины, с которыми сложились давние стратегические отношения, которые сегодня продолжают развиваться. Он напомнил, что только в прошлом году товарооборот с этими странами составлял 63 млрд долларов, и эту динамику нужно усиливать, чему должно способствовать сотрудничество в рамках Таможенного союза.

Президент напомнил, что сегодня власть проводит работу, цель которой - в ближайшее время найти формат сотрудничества Украины с Таможенным союзом, который снял бы препятствия на пути к торговым отношениям между странами.

“Украина присоединится к тем секторным положениям Таможенного союза, которые не будут противоречить нашим международным обязательствам, в том числе перед ВТО”, - сказал Президент.

Он отметил, что как только будет найден такой формат, состоится встреча президентов Украины, РФ, Казахстана и Беларуси, на которой будет решаться вопрос сотрудничества Украины и Таможенного союза.

Президент прогнозирует, что такая встреча состоится в первом полугодии этого года.

Напомним, Россия предлагает Украине вступить в Таможенный союз, что позволит снизить цену на закупаемый в РФ природный газ. Украина надеется на подписание соглашения об ассоциации и ЗСТ с Евросоюзом и предлагает секторальное сотрудничество с ТС по формуле «3+1», но Россию это не устраивает.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря 2012 года в интервью украинским телеканалам премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что если Украина не сможет договориться с Таможенным союзом о сотрудничестве, то потеряет огромный рынок экспорта своей продукции.

13 декабря 2012 года Президент Украины Виктор Янукович заявил, что Украина должна присоединиться к некоторым положениям Таможенного союза.

16 января т.г. премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал, что Таможенный союз и Единое экономическое пространство открыты для вступления других стран СНГ, но только на полноправной основе, и отметил, что новые участники должны подписать все интеграционные документы, а не их часть.

В начале февраля посол РФ в Украине Михаил Зурабов заявил, что украинская и российская стороны нашли возможность пересмотра цены на газ для Украины без ее вступления в Таможенный союз.

9 марта УНИАН со ссылкой на собственные источники сообщал, что Киев и Москва на сегодня окончательно и четко разделили газовые вопросы и вопросы экономического сотрудничества в других сферах, в частности, тему отношений “Украина - Таможенный союз”.