Янукович не исключает, что с Россией о цене газа не договорится

Президент Украины Виктор Янукович отмечает, что Украина будет искать альтернативные пути поставок газа, если ей не удастся договориться с Россией о рыночной цене на это топливо.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Мы имеем большую проблему уже три года, над которой мы работаем и не можем найти решения... Почему в Украине сама высокая цена на газ”, - сказал Президент.

При этом он подчеркнул, что Украине придется искать альтернативные источники и сокращать объемы поставок российского газа, потому что нынешнюю цену на газ украинская экономика может не выдержать.

В.Янукович отметил, что целью Украины является установление справедливой рыночной цены на газ, но она и не против рассмотрения предложения относительно преференций.

“Мы не будем против, но их цена (преференций) для нас имеет важное значение”, - сказал В.Янукович.

Как сообщал УНИАН, министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что Европейский Союз обещает Украине решить вопрос о диверсификации поставок природного газа, что повлияет на цену российского газа для Украины.

Он объяснил, что речь идет о реверсных поставках газа из Европы.

Напомним, Украина планирует в 2013 году заключить контракт на поставку природного газа в объеме 7 млрд куб. м в год через территорию Венгрии и Словакии.

Напомним, немецкий газовый трейдер RWE Supply & Trading продал Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» по итогам 2012 года - первого года, когда страна начала импортировать этот вид топлива с европейского рынка - 56 млн куб. м газа.

C 1 ноября 2012 года "Нафтогаз Украины" начал импорт газа, закупаемого у немецкой компании RWE и поставляемого по реверсной схеме в Украину через Польшу.

В 2013 году Украина планирует импортировать по реверсной схеме из Европы 5 млрд куб. м газа и сократить его закупки в России до 20 млрд куб. м.