«Энергоатому» необходима 50% надбавка к тарифу на электроэнергию – эксперт

Для воспроизводства атомных мощностей Национальной акционерной энергетической компании «Энергоатом», являющейся оператором всех действующих атомных станций Украины, необходима 50% надбавка к тарифу на электроэнергию.

Об этом 13 марта в рамках работы круглого стола «Совершенствование систем тарифообразования в электроэнергетике в контексте выполнения положений статей 9, 10 и 11 Конвенции о ядерной безопасности», который проходил в агентстве УНИАН, заявил генеральный директор «Атомпроектинжиниринг» Александр Рыбчук.

«Нам уже сейчас необходима надбавка до 50% от стоимости электроэнергии, которая отпускается атомными электростанциями, для того, чтобы обеспечить воспроизводство атомных мощностей, без которых Украина просто не сможет прожить, потому что сейчас она живет во многом благодаря этим мощностям», - сказал А.Рыбчук.

«Предварительный объем необходимых инвестиций до 2030 года у нас составляет 127 млрд грн, и любой, кто будет давать нам кредиты, всегда будет смотреть, как мы их сможем возвращать. Этот процесс требует соответствующих тарифных надбавок», - отметил он.

«На сегодня компания является для Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ) самым удобным механизмом сдерживания роста оптовой цены, и, соответственно, розничных цен. Это приводит к ограничению тарифа», - заявил директор по экономическим вопросам НАЭК «Энергоатом» Николай Рачин.

Кроме того, Н.Рачин отметил, что в действующей системе тарифообразования, определенной постановлениями НКРЭ, абсолютно не предусмотрены стимулы для компании для увеличения объемов производства и снижения затрат.

«С учетом того, что «Энергоатом» является главным ограничителем роста цены на электроэнергию в стране, тариф у нас сложился с дефицитом», - подчеркнул Н.Рачин.

Также он выразил обеспокоенность в связи с непродлением Верховной Радой действия закона №2711, который защищал энергетические предприятия от банкротства, напомнив, что на данный момент «Энергоатому» необходимо осуществить погашение критической кредиторской задолженности в размере 568 млн грн.

Как ранее сообщал УНИАН, по мнению «Энергоатома», уровень тарифов на электроэнергию, вырабатываемую украинскими атомными электростанциями станциями, не обеспечивает необходимого финансирования работ по поддержанию безопасности энергоблоков.

Как заявила исполнительный директор по ядерной и радиационной безопасности и научно-технической поддержке НАЭК «Энергоатом» Наталья Шумкова, дефицит тарифов блокирует выполнение работ для безопасности АЭС. Общая потребность атомных станций составляет 2,9 млрд грн. Однако в тариф включено всего 516 млн грн. Таким образом, дефицит составляет 2,5 млрд грн.

В свою очередь эксперты атомной отрасли считают, что если тариф на атомную электроэнергию не будет увеличен, уже к концу 2015 года 3 из 15 энергоблоков украинских АЭС могут быть остановлены, что приведет к существенному удорожанию электроэнергии для всех групп потребителей и негативно скажется на всей экономике страны.

С 1 января 2013 года НКРЭ снизила тариф ГП НАЭК «Энергоатом» на отпуск электроэнергии на 2,7% – с 21,1 коп. до 20,53 коп. за 1 кВт/ч (без НДС).

До этого в последний раз НКРЭ пересматривала тариф «Энергоатома» на отпуск электроэнергии в феврале 2012 года, снизив его с марта 2012 года на 6,8% – с 22,64 коп. до 21,1 коп. за 1 кВт/ч (без НДС).

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

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