Компания «Инвест-Регион» покупает четыре АЗК у «Галнафтогаза»

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение частной компании «Инвест-Регион» (Киев) приобрести четыре автозаправочных комплекса (АЗК), принадлежащих концерну «Галнафтогаз».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, компания «Инвест-Регион» приобретает два АЗК в Закарпатской и Херсонской областях и еще два в Харьковской области.

Как сообщал УНИАН, в августе 2006 года Антимонопольный комитет Украины выдал разрешение ООО "Нефтяная компания "Альянс-Украина" (Киев) и ООО «Альянс-Украина» (Киев) на создание ООО «Инвест-Регион» (Киев), основным видом деятельности которого определена сдача в аренду нефтебаз и оптовая и розничная торговля нефтью и нефтепродуктами.

Целью создания ООО «Инвест-Регион» являлось перераспределение финансовых и материальных ресурсов ООО «НК «Альянс-Украина» для последующего развития оптово-розничной сети нефтепродуктов и создания единой системы каналов поставок, производства и реализации нефтепродуктов.

Справка УНИАН. ПАО «Концерн «Галнафтогаз» является одним из крупнейших собственников АЗС в Украине. Компания располагает 10 нефтебазами, 114 бензовозами и 4 газовозами. В сети «ОККО» работают две речные заправочные станции «ОККО», две АГНКС «ОККО» и 125 автогазозаправочных пунктов сжиженного газа (АГЗП).

По информации СМИ, АЗК компании "Инвест-Регион" работают под брендом Shell.