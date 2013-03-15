В шести областях Украины из-за ненастья обесточены 64 населенных пункта
08:48, 15 марта 2013Энергетика
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В ночь на 15 марта вследствие неблагоприятных погодных условий (дождь, снег, мокрый снег) сработали системы защиты линий электропередач в шести областях Украины, вследствие чего были обесточены 64 населенных пункта.
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в Тернопольской области обесточены 20 населенных пункта, в Закарпатской – 14, в Киевской – 10, в Ривненской – 10, в Черниговской – 7, в Волынской – 3.
К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
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