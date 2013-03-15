Нефть дорожает на положительных статданных из США

На мировых торгах в пятницу, 15 марта, после нескольких дней падения цены на нефть растут на фоне положительной статистики из США.

Так, цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже выросла на 0,53 доллара, или на 0,5%, - до 109,5 доллара за баррель.

Стоимость апрельских фьючерсов на легкую нефть марки WTI повысилась на 0,24 доллара, или на 0,27%, - до 93,28 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 9 марта, уменьшилось на 10 тысяч и составило 332 тысячи, в то время как аналитики ожидали увеличения до 350 тысяч с 342 тысяч неделей ранее.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на данные по дефициту платежного баланса США, который в прошлом квартале уменьшился до 110,4 миллиарда долларов со 112,4 миллиарда долларов, в то время как аналитики ожидали роста показателя до 112,8 миллиарда долларов.

Эксперты полагают, что в настоящее время рост котировок может быть связан с наступлением летнего сезона, во время которого отмечается повышенный спрос на энергоносители.