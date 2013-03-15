У стран СНГ отсутствует консенсус по доступу к трубопроводному транспорту

Москва. У стран СНГ пока отсутствует единое мнение по соглашению о свободном доступе к трубопроводному транспорту.

Об этом директор департамента экономического сотрудничества Исполкома СНГ Андрей Кушниренко сказал журналистам в кулуарах 57-го заседания Экономического совета СНГ в Москве, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ.

«Состоялось два заседания рабочих групп. Выявились различные точки зрения на этот счет. Работа идет и она закончиться не завтра. Стороны не пришли к выводу, что соглашение невозможно. Надо работать», - сказал А.Кушниренко.

По его словам, самым проблемным вопросом является «свобода транзита».

Он подчеркнул, что стороны решили продолжить работу и искать компромиссы.

А.Кушниренко напомнил, что проект соглашения был разработан и разослан государствам членам СНГ.

Как сообщал УНИАН, в конце января 2013 года Страны - участники Зоны свободной торговли (ЗСТ) в рамках СНГ начали переговоры о подготовке Соглашения о транзите трубопроводным транспортом, которое, в частности, позволит Украине получить доступ к российской газотранспортной системе для осуществления прямых поставок газа из Туркменистана.

Согласно ст.7 Договора о ЗСТ СНГ, заинтересованные стороны-участницы договора должны вступить в переговоры о разработке Соглашения о транзите трубопроводным транспортом и завершить такие переговоры в течение шести месяцев после вступления договора в силу. Договор о создании Зоны свободной торговли СНГ (товарами) вступил в силу в конце сентября 2012 г. после ратификации парламентами Беларуси, России и Украины.

18 октября 2011 года Договор о ЗСТ СНГ был подписан в Санкт-Петербурге премьер-министрами стран СНГ. Документ, в частности, подписали главы правительств России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Молдовы и Киргизии. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Вместе с тем, было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Доступ Украины к российской газовой трубе зафиксирован в договоре о ЗСТ СНГ