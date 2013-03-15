Рентабельность ДТЭК снизилась из-за приобретения новых активов в 2012 году - эксперт

Рентабельность крупнейшего украинского энергетического холдинга ДТЭК в 2012 году снизилась из-за приобретения новых активов.

Об этом УНИАН сказал директор департамента исследований инвесткомпании «КИНТО» Владимир Овчаренко.

По его словам, поскольку рост операционного денежного потока был меньше, чем сумма приобретений, уменьшились и денежные средства на счету холдинга.

В.Овчаренко также добавил, что чистый доход компании, а также ее прибыль, как и абсолютный размер прибыли и операционного денежного потока, в 2012 году увеличились за счет приобретений - «Западэнерго», «Донецкоблэнерго», «Днепроэнерго», «Днепрооблэнерго» и «Крымэнерго».

Как ранее сообщал УНИАН, украинский энергетический холдинг ДТЭК показал отрицательный свободный денежный поток в 2012 году на уровне 1,3 млрд грн по сравнению с 2,4 млрд грн позитивного результата в 2011 году.

Наличные денежные средства холдинга и их эквиваленты сократились с 10,4 млрд грн в 2011 году до 5,3 млрд грн. по итогам 2012 года.

Капитальные затраты ДТЭК в 2012 году выросли на 135,8%, что связано с необходимостью реализации инвестиционных программ в рамках вновь приобретенных предприятий, а также проекта по строительству ветрофермы в Ботиево, и составили 10 193 млн грн. по итогам 2012 года.

Кроме того, за год холдинг потратил около 2,8 млрд грн на проекты устойчивого развития, что вдвое превышает показатели 2011 года. На содержание объектов социальной сферы и объектов непромышленной группы компания потратила около 514 млн грн, инвестиции в охрану труда составили 616 млн грн, а экологические затраты на охрану окружающей среды - около 1,6 млрд грн.

Чистая консолидированная прибыль ДТЭК по международным стандартам финансовой отчетности в 2012 году составила 5,9 млрд грн. Рентабельность компании по валовой прибыли в 2012 году уменьшилась на 10,1% и составила 14,2%.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент».

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