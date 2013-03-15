Coal Energy в феврале сократила добычу угля на 46,5%

Варшава. Украинская угледобывающая компания Coal Energy в феврале 2013 года (с учетом извлеченного из отвалов) добыла 81,448 тонн угля, что на 46,5% меньше, чем в феврале 2012 года и на 44,8% меньше, чем в январе 2013 года.

Об этом компания сообщила в пятницу, 15 марта, в системе раскрытия информации Варшавской фондовой биржи, на которой котируются ее бумаги с 2011 года.

Сообщается, что Coal Energy за отчетный период в годовом выражении сократила добычу на принадлежащих ей шахтах на 47% - до 71,4 тыс. тонн угля на фоне снижение извлечения угля из отвалов на 43% - до 10,04 тыс. тон

При этом добыча энергетического угля в феврале т.г. снизилась на 48,8% - до 55,6 тыс. тонн, а коксующегося и двойного назначения - на 39,5% - до 15,8 тыс. тонн.

По сравнению с январем т.г. добыча угля на шахтах уменьшилась на 48,7% (энергетического - на 55,3%, коксующегося и двойного назначения выросла на 8,1%), а извлечение из отвалов увеличилось на 17,7%.

Как сообщал УНИАН, в январе 2013 г. Coal Energy сократила добычу угля в годовом выражении на 3,1% после снижения на 0,6% в последнем месяце прошлого года.

Справка УНИАН. Владеющая 10 шахтами на Донбассе, горно-обогатительной фабрикой и фабрикой по переработке углесодержащих отходов Coal Energy является одной из крупнейших частных угледобытчиков в Украине с запасами угля, по классификации JORC, в 235,5 млн тонн (в том числе подтвержденные и извлекаемые - 151,2 млн тонн).

75% акций Coal Energy принадлежит кипрской Lycaste Holdings Limited, в которой по 50% владеют Виктор и Марина Вишневецкие. Остальные бумаги - free float.

Капитализация компании, которая на 31 декабря 2012 года оценивала свои активы в около 230 млн долл., в ходе пятничных торгов на Варшавской бирже составляла около 140 млн долл.

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