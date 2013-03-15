Президент приказал Кабмину защитить отечественных нефтепереработчиков

Президент Украины Виктор Янукович поручил правительству до конца марта 2013 года принять меры по защите отечественных нефтепереработчиков от недобросовестной конкуренции при осуществлении импорта нефтепродуктов в Украину.

Об этом говорится в «Национальном плане действий на 2013 год по внедрению программы экономических реформ «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», утвержденном указом Президента Украины Виктора Януковича №128 от 12 марта 2013 года.

«Принять меры по защите внутреннего рынка и интересов отечественных товаропроизводителей от недобросовестной конкуренции при осуществлении импорта нефтепродуктов в Украину», - сказано в документе.

«Индикатор выполнения – проведение антисубсидарного расследования о нанесении вреда национальному производителю моторных топлив и, по его результатам, принятие соответствующего решения», - говорится в документе.

Ответственными за выполнение поручения являются премьер-министр Украины, вице-премьер-министр Украины, обеспечивающий выполнение возложенных на Кабинет министров Украины задач и полномочий в сфере энергетики, Минэкономразвития, Минэнергоугля.

Справка УНИАН. По сообщениям в СМИ в марте 2013 года Минэкономразвития зарегистрировало жалобу четырех украинских нефтепереработчиков о возбуждении антисубсидарного расследования в отношении импорта нефтепродуктов из Беларуси.

На основании жалоб Межведомственная комиссия по международной торговле может начать антисубсидарное расследование в отношении импорта нефтепродуктов из Беларуси, расследование может длиться до года.

Нефтеперерабатывающие заводы Украины в январе 2013 года сократили объем первичной переработки нефти до 0,2 млн тонн, что на 64% меньше показателя января 2012 года

В Украине действуют шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год.

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