Янукович поручил до конца июня заключить договора с инвесторами LNG-терминала

Президент Украины Виктор Янукович поручил Государственному агентству по инвестициям и управлению национальными проектами (Госинвестиций) и министерству энергетики и угольной промышленности до конца июня 2013 года заключить договора с инвесторами для строительства LNG-терминала.

Об этом говорится в «Национальном плане действий на 2013 год по внедрению программы экономических реформ «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», утвержденном указом Президента Украины Виктора Януковича №128 от 12 марта 2013 года.

Также в документе отмечается, что в мае 2013 года Госинвестиций и Минэнергоугля должны провести конкурс по выбору инвестора на строительство и эксплуатацию LNG-терминала.

Кроме того, президент поручил в сентябре заключить договора между компанией-оператором LNG-терминала и субъектом, на которого возложена обязанность по обеспечению гарантий загрузки мощностей терминала.

Согласно документу, до конца года планируется начало строительства газотранспортной части национального проекта, в частности, начало строительства отдельных частей LNG-терминала (технологической, морской, газотранспортной).

Как ранее сообщал УНИАН, в марте 2013 года Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины (Госинвестиций) отменило тендер на выполнение предпроектных работ для «LNG-терминала».

Кроме того, агентству не удалось привлечь 165 млн евро, необходимые для финансирования первоочередной морской части строительства «LNG-терминала».

17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по принятию сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года. 30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал».

Кабинет министров на заседании 8 августа 2012 г. утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по принятию сжиженного природного газа («LNG-терминал»). Согласно ТЭО, проект может быть реализован на протяжении 49 месяцев. Первые объемы газа можно будет получить уже в 2016 году. Приблизительная стоимость строительства LNG-терминала составляет 846 млн евро. Доля Украины в проекте будет составлять 25%+1 акция.

На сегодняшний день потенциальными местами расположения терминала являются 5 площадок: наземный «LNG-терминал» - площадка возле Одесского припортового завода в районе порта «Южный» (Одесская обл.); наземный «LNG-терминал» - площадка возле нефтяного терминала ОАО «Укртранснафта» в районе порта «Южный»; наземный «LNG-терминал» в районе г. Очаков (Николаевская обл.); наземный «LNG-терминал» в береговой зоне Березанского лимана (Николаевская обл.); оффшорный «LNG-терминал» в районе Одессы (в открытом море).

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