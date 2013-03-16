Компания «ТехНова» готова инвестировать 80 млн евро в Сумскую ТЭЦ

Нынешний арендатор Сумской ТЭЦ – частная компания «ТехНова» (г. Киев) – готова инвестировать в модернизацию этого объекта 80 миллионов евро, сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского городского совета.

Согласно сообщению, в настоящее время на предприятии разрабатывается технико-экономическое обоснование реконструкции комплекса и планируется строительство нового блока на территории ТЭЦ. В компании уверяют, что в результате реконструкции повышения тарифа на тепло в Сумах не произойдет, так как внедрение энергоэффективних технологий позволит снизить затраты производства.

«Однако «ТехНова» готова провести модернизацию ТЭЦ лишь в том случае, если ей продлят договор аренды на срок не менее 10 лет, так как установка нового блока займет 5 лет, а срок окупаемости проекта – также не менее 5 лет. На сессию горсовета в апреле уже внесен проект решения о продлении аренды компании до 2025 года», – говорится в сообщении пресс-службы горсовета.

По мнению заместителя городского головы Сум Анатолия Бондаря, без нового блока Сумская ТЭЦ, даже при модернизации оборудования, не сможет в перспективе обеспечить стабильное теплоснабжение всего города.

«Новый блок на ТЭЦ – это перспектива развития теплоэнергетики в Сумах, предоставление стабильной и качественной услуги», – подчеркнул он.

По словам А.Бондаря, Сумская ТЭЦ требует срочной реконструкции, учитывая, что она работает с 1953 года, а технологии, по которым осуществляется теплоснабжение, уже устарели.

«Одновременно в Европе вводятся новые экологические требования по выбросам в атмосферу и меняется доктрина осуществления теплоэнергетики – максимальное применение такой топливной составляющей, как уголь. Поэтому предприятие нуждается в срочной реконструкции и применении новых технологий, внедрение которых позволит не только осуществить теплообеспечение всего города, но и уменьшить расходы и обеспечить стабильность тарифа для населения», – отметил заместитель мэра.

Справка УНИАН. Сумская ТЭЦ обеспечивает теплом и горячей водой около 70% жилья в городе. Установленная электрическая мощность - 28 МВт, тепловая мощность - 450 Гкал/ч.

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