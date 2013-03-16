На Харьковщине будут протестовать против добычи нетрадиционного газа компанией Shell

В Изюме Харьковской области завтра, 17 марта, пройдет акция протеста против добычи компанией «Shell» нетрадиционного газа.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил уполномоченный территориальной общины села Еремовка Изюмского района Харьковской области Сергей Худина.

По его словам, в 14.00 жители Изюмского района проведут на площади райцентра митинг, а в 15.00 выйдут на пикетирование международной трассы Харьков – Ростов.

«В 14.00 людей выйдут на площадь и около 15.00 они выдвинутся к трассе и будут в пределах города Изюма пикетировать трассу Харьков – Ростов», - сказал С.Худина.

Он подчеркнул, что участники акции не будут перекрывать трассу.

«Мы будем информировать, что общество Изюма против разработки сланцевого газа. Это последнее предупреждение. Мы стараемся из последних сил действовать в правовом поле. Чтобы не было противоправных действий, мы исключительно привлекаем внимание. Никто задачу перекрывать трассу не ставит, чтобы не наказывать своих же граждан», - сказал он.

С.Худина отметил, что участники акции протеста будут требовать обнародовать текст соглашения между правительством Украины и «Shell», запретить разработку месторождений нетрадиционного газа на территории Харьковской и Донецкой областей, а также запретить проводить сейсмические исследования фирме «Shell» и ее субподрядчикам.

По его словам, планируется, что в акции протеста в Изюме примут участие до 5 тысяч человек.

С.Худина также сообщил, что 17 марта митинги против добычи нетрадиционного газа пройдут также в Донецке и Славянске.

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Как сообщал УНИАН, в феврале 2012 г. Украина объявила конкурсы на заключение СРП по Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская область и Ивано-Франковская обл.) площадям с запасами сланцевого газа. В мае 2012 г. победителями конкурса на заключение соглашения о распределении продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.

Прогнозные ресурсы Юзовской площади оцениваются в 4,054 трлн куб. м газа. Прогнозные ресурсы Олесской площади - в 2,98 трлн куб. м газа.

17 января 2013 г. Харьковский облсовет одобрил проект соглашения о распределении углеводородов, которые будут добываться на участке Юзовская, часть которого расположена на территории области.

24 января в Давосе в присутствии Президента Украины Виктора Януковича и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте было подписано соглашение между компанией Shell и компанией «Недра Юзовская» о распределении продукции от добычи сланцевого газа на Юзовский площади в Харьковской и Донецкой областях.

Представители оппозиции выступают против условий этого соглашения. В Харькове, Изюме и Донецке прошли акции протеста против добычи сланцевого газа в Украине.

28 февраля на сессии депутаты Изюмского районного совета Харьковской области высказались за приостановку разработки месторождений сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской области. Решение обратиться с соответствующими требованиями к Верховной Раде Украины было принято депутатами под давлением общественности района, более 3 тысяч представителей которой пикетировали сессию районного совета. Участники акции собрали 2913 подписей, группа активистов вошла в сессионный зал и потребовала от депутатов принять решение приостановить действие соглашения между компанией Shell и компанией «Недра Юзовская» о распределении продукции от добычи сланцевого газа на Юзовской площади в Харьковской и Донецкой областях.

Однако уже 14 марта Изюмский районный совет на сессии отменил свое решение обратиться к Верховной Раде с просьбой приостановить разработку и добычу сланцевого газа на территории Изюмского района.